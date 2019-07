Senerchia, ritrovato il cadavere di un uomo in piscina: le ultime notizie

Notizia Flash-Ci sono ancora davvero pochissime informazioni su quello che è successo a Senerchia. Le prime notizie: il cadavere di un uomo è stato ritrovato in piscina. Pare si tratti di un uomo anziano. Al momento non si conoscono le cause del decesso e non è stato possibile capire se si sia trattato di un incidente o altro.

Pare che l’uomo sia stato trovato nella piscina di una abitazione che non era la sua. A fare la macabra scoperta proprio il proprietario della casa con la piscina. Per il momento la notizia è stata data dai media locali, siamo in provincia di Avellino, ma in poco tempo ha avuto eco anche sui media nazionali. Non ci sono però al momento altri dettagli sulla vicenda e non si sa nulla sull’identità dell’uomo che è stato ritrovato morto nella piscina.

SENERCHIA ULTIME NOTIZIE: RITROVATO IL CADAVERE DI UN UOMO IN PISCINA

Al momento, lo ribadiamo, le forze dell’ordine stanno indagando per dare un nome all’uomo ritrovato morto in piscina. Dalle prime indiscrezioni sappiamo solo che si tratta di una persona anziana, a meno che non siano dettagli che non troveranno poi conferme. Nelle prossime ore probabilmente saranno i Carabinieri che stanno indagando a fornire maggiori dettagli anche per permettere a chi conosce la vittima, di conoscere la ricostruzione della vicenda.

Senerchia è un comune di solo 800 abitanti, la comunità è sotto choc. Visto che si conoscono tutti, immaginiamo che in breve tempo ci saranno altre notizie su questo giallo di fine luglio.