Divieto di balneazione sul litorale di Rimini per Escherichia coli: ecco le aree interessate

Il divieto di balneazione sul litorale di Rimini sta creando problemi alla stagione estiva in un’area che è meta di vacanze per molti. Ma cosa sta succedendo? Quante e quali sono le aree interessate? Sono 13 i punti del litorale di Rimini in cui, in via temporanea, è stato disposto il divieto di balneazione. Inoltre ci sono delle aree anche a Cattolica e a Riccione. Il problema sono Escherichia coli e enterococchi, che superano i parametri stabiliti dalla legge e dunque sono potenzialmente pericolosi. Il divieto è stato segnalato dai marinai di salvataggio con delle bandiere rosse e bianche. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

DIVIETO DI BALNEAZIONE A RIMINI, RICCIONE E CATTOLICA IN ALCUNI PUNTI DEL LITORALE: RILEVATA PRESENZA DI ESCHERICHIA COLI E ENTEROCOCCHI OLTRE I LIMITI DI LEGGE

Nei giorni scorsi sono stati effettuati dei prelievi nelle acque del litorale emiliano-romagnolo da parte dell’Arpae. Si tratta di un controllo precedentemente previsto da un calendario che viene programmato in Emilia Romagna. Dunque, a seguito dei risultati ottenuti, il sindaco di Riccione Renata Tosi ha emesso un’ordinanza relativa al divieto di balneazione temporaneo. Il punto interessato riguarda quello di Fogliano Marina e Rio dell’asse sud. Ora si procede con ulteriori controlli e si attendono anche dei risultati per verificare la qualità delle acque.





Ma perché sono stati rilevati valori di Escherichia coli e enterococchi superiori alla norma? Il Comune di Riccione ha specificato che il divieto di balneazione non dipende a problematiche o aperture di impianti di sollevamento. L’Arpae e l’Ausl ora si confronteranno su questo punto per chiarire al meglio la situazione. In genere Fogliano Marina non presenta problemi relativi alla qualità delle acque e bisognerà comprendere cosa sia successo e cosa abbia causato un aumento dei parametri.

Il divieto di balneazione ha riguardato anche una zona a Savignano, una a San Mauro, una a Cesenatico e anche due aree a Lido di Volano. A Rimini sono 13 i punti a rischio sul litorale. Nella giornata di lunedì, sul litorale riminese, era già stato previsto il divieto di balneazione. In fatti, a seguito delle piogge dello scorso weekend, era stata necessaria l’apertura degli scarichi delle acque fognarie nel mare. Ora bisognerà comprendere se i valori rientreranno nella norma, a seguito di ulteriori verifiche, così da capire se continuerà ad esserci o meno il divieto di balneazione in quell’aerea. Non ci resta che attendere altri aggiornamenti riguardo la presenza di escherichia coli e enterococchi in quelle acque.