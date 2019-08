Livorno, ritrovato il cadavere di una donna avvolta in un sacco a pelo

Ultime news Livorno-Un incidente stradale ha portato alla scoperta, casuale, di un cadavere. E’ successo a Riotorto in provincia di Livorno. Il cadavere di una donna è stato ritrovato avvolto in un sacco a pelo. Il corpo era in un fosso, sulla strada. Dalle prime indiscrezioni trapelate, pare che il medico legale abbia escluso la possibilità di una morte violenza. La donna sarebbe morta, circa da una settimana. Sul luogo, con i carabinieri e il medico legale, si è recato anche il pm livornese di turno d’urgenza. Per il momento non sono state diffuse notizie relative all’identità ma pare che sia una donna di mezza età.

CADAVERE DI DONNA AVVOLTO IN UN SACCO A PELO RITROVATO A LIVORNO: LE ULTIME NOTIZIE

Le forze dell’ordine si erano ritrovate nei pressi del fosso in seguito a un incidente avvenuto la notte scorsa nel tratto dell’Aurelia che costeggia il fosso dove è stato trovato il cadavere, una zona isolata. Proprio ripulendo la strada dai detriti dell’incidente è stato notato, nascosto tra la vegetazione, il sacco a pelo. Potrebbe essere una donna senza fissa dimora morta a causa del caldo. Al momento non ci sono altri dettagli e informazioni su questa vicenda.

Il ritrovamento questa notte alle tre sulla vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra a Venturina e Piombino

