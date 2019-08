Gettano un cassonetto sulla spiaggia: ancora grave il 12enne colpito mentre dormiva in tenda

Sono ancora gravi le condizioni di un ragazzo di 12 anni che è stato colpito da un cassonetto. Il ragazzo era in tenda, dormiva in vacanza con la sua famiglia. Non è ancora chiaro chi abbia gettato sulla spiaggia, da una altezza di 20 metri, un cassonetto della spazzatura che è arrivato proprio sulla tenda del ragazzo. Le condizioni del ragazzino sono ancora gravi. I familiari del giovane francese hanno lanciato diversi appelli per capire chi sia stato. Hanno chiesto l’aiuto della popolazione per capire che cosa è successo e chi ha la colpa di quanto accaduto. E’ successo a Bergeggi, nel Savonese. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Vado Ligure e gli operatori dell’automedica di Savona Soccorso .

GRAVI LE CONDIZIONI DEL 12ENNE COLPITO DA UN CASSONETTO MENTRE ERA IN SPIAGGIA

La direzione sanitaria dell’Istituto Gaslini, dove il giovane è ricoverato, ha diffuso un bollettino sulle condizioni del paziente in cura per un grave trauma cervico facciale.

“La prognosi resta riservata e il paziente è in osservazione in terapia intensiva pediatrica per la valutazione dell’evoluzione dello stato di coscienza e del possibile danno neurologico conseguente al trauma – scrive l’ospedale -. Il decorso clinico non presenta problemi cardio-respiratori, tanto che nella notte è stato autonomizzato dalla ventilazione meccanica”.

Sono state avviate le indagini per cercare i responsabili di quanto accaduto. Importantissimi potrebbero essere i filmati della strada vicina al luogo in cui i balordi hanno preso il cassonetto e lo hanno lanciato come se fosse una sorta di missile sulla spiaggia sottostante la spiaggia. Il cassonetto usato è uno dei bidoncini installati lungo la passeggiata panoramica tra Spotorno e Bergeggi. Un altro cassonetto, durante i sopralluoghi dei carabinieri, è stato ritrovato tra gli arbusti della scogliera, anch’esso lanciato probabilmente dall’Aurelia.

Pare che non si sia trattato di un incidente ma un in gesto volontario fatto proprio da chi non tollera le persone che stanno nella spiaggia abusivamente.