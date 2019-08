A Ravenna un uomo ha ucciso a martellate sua moglie poi il messaggio alla figlia per confessare

Una storia di cronaca nera arriva quest’oggi dalla provincia di Ravenna. Precisamente siamo a Faenza. Un uomo ha ucciso a martellate sua moglie, poi ha contattato sua figlia scrivendole un messaggio per dirle quello che aveva fatto. La donna ha subito chiesto aiuto ai soccorsi che sono arrivati sul posto per cercare di salvare la persona coinvolta in questo ennesimo caso di violenza domestica. Purtroppo però per la vittima non c’è stato nulla da fare. La donna è stata portata in elicottero al Bufalini di Cesena in condizioni disperate e poco dopo ha cessato di vivere.

Vediamo quelle che sono le ultime notizie da Faenza del 5 agosto 2019.

FAENZA: UCCIDE A MARTELLATE SUA MOGLIE E POI AVVISA SUA FIGLIA DI QUELLO CHE VUOLE FARE

Ancora pochissime le notizie che si hanno sui fatti. Pare che l’uomo, un 80enne, abbia colpito sua moglie con diverse martellate. Poi, dopo aver ridotto in fin di vita sua moglie, avrebbe mandato un messaggio a sua figlia per rivelarle quanto aveva appena fatto. Non solo, pare che l’uomo, dopo aver ucciso sua moglie con un martello, avesse intenzione di togliersi la vita. I soccorsi sono arrivati presso la sua abitazione ( i fatti questa mattina intorno alle 7 e mezza) e hanno impedito che l’uomo potesse suicidarsi. Pare che nel frattempo anche la figlia della coppia fosse arrivata presso l’abitazione dei suoi genitori per convincere suo padre a non togliersi la vita.

L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario. Al momento resta ignoto il motivo per il quale l’uomo ha tolto la vita a sua moglie e ha poi cercato di suicidarsi.

Nessuno nel quartiere riesce a credere che questa tragedia possa essere realmente avvenuta. Pare che la coppia non litigasse e non ci fossero motivi per immaginare un simile epilogo.