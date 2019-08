Roma, 30enne cade dal terrazzo e muore all’Infernetto: è giallo

E’ giallo a Roma, precisamente all’Infernetto, dove un 30enne cade dal terrazzo e muore. Erano le ore 12.20 di ieri, domenica 4 agosto, quando delle persone hanno visto il corpo di Roberto Sacchet in giardino. Sul posto è intervenuta la polizia che si sta occupando delle indagini. Il fatto è avvenuto in via Nogaredo, all’Infernetto. Nell’abitazione del ragazzo c’era anche un amico che dice di non essersi accorto di quanto accaduto perché stava dormendo. Pare che avessero organizzato una festa la sera precedente.

ROMA, 30ENNE CADE DAL TERRAZZO E MUORE: SI INDAGA PER COMPRENDERE COSA SIA ACCADUTO

Attualmente la morte di Roberto Sacchet è avvolta nel mistero. Pare che il ragazzo avesse avuto una lite con la fidanzata, per motivi che non sono stati resi noti. Non si esclude nessuna pista. Il 30enne potrebbe essere precipitato per via di un incidente, oppure potrebbe aver deciso di togliersi la vita. L’autopsia sul suo corpo potrà sciogliere alcuni dubbi.





CORPO DI ROBERTO SACCHET SCOPERTO DA ALCUNI CONOSCENTI

A notare il corpo del 30enne è stato un vicino di casa. Lo ha visto nel giardino di casa a terra, in una pozza di sangue. Questa persona ha perciò lanciato l’allarme contattando le forze dell’ordine. Una volta arrivati in casa, gli agenti si sono accorti della presenza di un amico della vittima, un 27enne, Francesco P. Pare che volesse andare via di casa ma non riuscisse a trovare il suo amico. La polizia lo ha condotto al Commissariato di Ostia dove ha parlato delle ultime ore di vita di Roberto Sacchet. La sera prima della tragedia avevano cenato insieme e bevuto del vino. Il suo racconto sarebbe confermato dal fatto che sul tavolo erano ancora presenti i residui della cena.

LA CADUTA CHE E’ STATA FATALE A ROBERTO SACCHET

Il 30enne, morto a seguito di una caduta dal terrazzo a Roma, all’Infernetto, sarebbe caduto da un’altezza di 10 metri. E’ precipitato probabilmente a candela e questo ha comportato la rottura di femore e anca. Sul suo corpo, a seguito di una prima analisi, sono stati riscontrati anche un taglio sull’avambraccio e una lacerazione sulla coscia. Inoltre aveva la testa rotta. Le ferite potrebbero essere state causate dalla ringhiera del terrazzo. Questi segni fanno pensare che potrebbe aver cercato di difendersi da qualcuno. Il giovane viveva in quella casa con sua madre, che però in questi giorni era fuori Roma con il compagno. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.