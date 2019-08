Massa Carrara, uomo ucciso a coltellate dal figlio dopo lite: il giovane è in fuga

In provincia di Massa Carrara un uomo è stato ucciso a coltellate dal figlio. Il giovane, che ha 26 anni, ora è in fuga e le forze dell’ordine gli stanno dando la caccia. E’ accaduto precisamente a Capanne di Montignoso, nella provincia di Massa Carrara, in via Carlo Sforza. A perdere la vita è un uomo di 62 anni di origini marocchine. A quanto pare tra il padre e il figlio una furiosa lite si sarebbe conclusa nel sangue, con l’accoltellamento dell’uomo. Si trovavano nel parcheggio antistante la loro abitazione quando la discussione è arrivata ad un punto di non ritorno.

MASSA CARRARA, UOMO UCCISO A COLTELLATE DAL FIGLIO DOPO UNA LITE: ECCO COSA E’ SUCCESSO

Erano circa le ore 23 quando a Capanne Montignoso una furibonda lite tra un padre e un figlio è sfociata nel sangue. Il giovane, un ragazzo di 26 anni, avrebbe colpito il padre con circa quattro coltellate, non lasciandogli scampo. E’ accaduto tutto nel parcheggio vicino la loro abitazione. A contattare i soccorsi sono state alcune persone che vivono nella zona. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvare il 62enne, che era già morto. Troppo gravi erano le ferite riportate a seguito del folle gesto del figlio. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Raccolte alcune testimonianze, ora sono sulle tracce del giovane, che è scappato.

Non è chiaro perché i due stessero discutendo in maniera così pesante, tanto da arrivare all’uccisione del padre da parte del figlio. Solo ulteriori indagini e testimonianze potranno fornire maggiori dettagli su questa terribile storia che arriva dalla provincia di Massa Carrara. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.