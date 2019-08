Chieti, ragazzo di 15 anni si accascia mentre gioca a calcetto: morto in ospedale

In provincia di Chieti un ragazzo di 15 anni si è accasciato mentre giocava a calcetto ed è poi morto in ospedale qualche ora dopo. La tragedia è avvenuta precisamente a Francavilla al Mare, dove il ragazzo si trovava in vacanza con la sua famiglia. Il 15enne era di Milano. Il giovane si è accasciato sul campo di calcetto in un centro sportivo privato del posto ed è stato trasportato presso il policlinico di Chieti. Qui purtroppo è morto nella tarda serata di ieri. Ora si cerca di comprendere quali siano le cause del decesso del giovane. I carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze delle persone presenti sul posto. Pare che il ragazzo si sia accasciato improvvisamente, avendo accusato un malore.

Chieti, ragazzo di 15 anni si è accasciato sul campo di calcetto ed è morto in ospedale: cosa è successo?

Il ragazzo di 15 anni di Milano giocava normalmente a calcetto con altri ragazzini. A un certo punto però è caduto a terra. Immediatamente è stato dato l’allarme e sono partiti i soccorsi da parte di un medico e una veterinaria che si trovavano in un ristorante vicino al campetto. Fin da subito però le condizioni del giovanissimo sono apparse disperate e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. I due medici hanno praticato sul 15enne un massaggio cardiaco fino a che l’ambulanza non è arrivata sul posto. I sanitari del 118 hanno continuato la manovra per poi portare il ragazzo di 15 anni presso l’ospedale di Chieti. I medici di turno hanno cercato in tutti i modi di salvare il ragazzino ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano.

Ora bisognerà stabilire le cause della morte, dovuta a un malore improvviso. La vacanza di questa famiglia milanese si è trasformata in una tragedia. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa storia.