Pesaro, marito e moglie trovati morti in casa: si tratta di omicidio-suicidio?

A Santa Veneranda, in provincia di Pesaro, marito e moglie sono stati trovati morti in casa. Le vittime sono Maria Cegolea, 42 anni, e Andrei Cegolea, 47 anni. A lanciare l’allarme sono state le figlie della coppia, di 14 e 23 anni, che si trovavano in vacanza in Moldavia. Non avendo notizie dei genitori, che non rispondevano al telefono, hanno subito capito che qualcosa non andava. Dunque hanno contattato alcuni parenti, chiedendo loro aiuto. Questi si sono recati presso l’abitazione della coppia, separata da circa un anno, trovandosi di fronte una scena terribile. Il corpo della donna si trovava sul pavimento del bagno, e intorno al collo aveva un asciugamano. Potrebbe essere stata strangolata dal marito. Il corpo di quest’ultimo si trovava invece nel capanno del cortile della casa. L’uomo si è impiccato.

PESARO, MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI IN CASA: LEI STRANGOLATA, LUI IMPICCATO

Dato il ritrovamento dei corpi, per gli inquirenti l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio-suicidio da parte dell’uomo. I cadaveri sono stati trovati nella serata di ieri, domenica 11 agosto 2019. Alcuni parenti della coppia si sono recati presso l’abitazione allertati dalle figlie, in via Chiaramonti. I cugini dei coniugi sono riusciti a entrare in casa da una porta sul retro, che era stata lasciata aperta. Terribile è la scena che si sono trovati di fronte. Hanno immediatamente trovato il corpo della 42enne riverso a terra in bagno, con l’asciugamano intorno al collo. Dopodiché, facendo un giro in casa, hanno trovato anche il 47enne impiccato nel capanno. Una scena tragica e raccapricciante, che nessuno vorrebbe trovarsi di fronte.





TROVATI SEGNI DI VIOLENZA SUL CORPO DELLA DONNA: IL MARITO LA PICCHIAVA?

Dovrà essere effettuata un’autopsia sul cadavere per comprendere se la donna sia effettivamente morta per strangolamento. Sul suo corpo sono state individuate anche diverse ecchimosi. Indagando sul passato dell’uomo, pare non ci fossero denunce nei suoi confronti. I parenti erano però a conoscenza di alcuni comportamenti violenti da parte del 47enne ai danni della moglie. Inoltre pare che i due fossero separati circa da un anno.

MARITO E MOGLIE MORTI IN CASA A SANTA VENERANDA: SI TRATTA DAVVERO DI OMICIDIO-SUICIDIO?

Se i fatti portano immediatamente a pensare che si tratti di un caso di omicidio-suicidio e di violenza di un marito ai danni della moglie, verranno comunque effettuati ulteriori accertamenti per capire cosa sia accaduto. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che arriva dalla provincia di Pesaro.