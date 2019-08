Sanremo, uomo tenta di strangolare la compagna e di buttarla giù dal balcone: fermato dal figlio 13enne

Poteva essere l’ennesima tragedia annunciata quella avvenuta a Sanremo, dove un uomo ha tentato di strangolare la compagna e di buttarla giù dal balcone di fronte al figlio 13enne. Il ragazzino è riuscito a impedire il peggio prendendosi però un pugno in faccia. L’uomo era stato denunciato qualche mese fa ma a quanto pare poteva avvicinarsi tranquillamente alla compagna e agire indisturbato. La donna è una donna di 30 anni, spesso vittima delle violenze dell’uomo che agiva sotto l’effetto dell’alcol. Lui è un 50enne che ora è finito in manette. I fatti risalgono alla giornata di sabato, ma a quanto pare arrivano al culmine di una situazione che andava avanti addirittura dal 2011. La giovane donna subiva vessazioni, minacce e violenze che aveva avuto il coraggio di denunciare quest’anno, non riuscendo a lasciare l’uomo per paura che potesse farle del male.

SANREMO, UOMO PROVA A STRANGOLARE LA COMPAGNA E A BUTTARLA DAL BALCONE: FERMATO DAL FIGLIO 13ENNE

La 30enne a quanto pare aveva paura di lui e aveva ragione. Terribile è quello che è accaduto sabato scorso per mano di quell’uomo che spesso si ubriacava e la picchiava senza pietà. All’inizio di quest’anno era riuscita a trovare il coraggio di denunciarlo rendendo note le aggressioni ricevute, le minacce, le violenze dovute alla gelosia ma anche gli appostamenti continui anche a lavoro. Una situazione arrivata al limite che sarebbe potuta culminare nell’ennesima tragedia.





L’AGGRESSIONE AVVENUTA SABATO: L’UOMO HA COLPITO IL FIGLIO 13ENNE CON UN PUGNO IN FACCIA MENTRE CERCAVA DI FERMARLO PER SALVARE LA MADRE

Sabato una violenta aggressione ha portato l’uomo a cercare di strangolare la compagna per poi provare addirittura a buttarla dal balcone. A intervenire è stato il figlio 13enne, che ha provato a fermare l’uomo. Una vicina di casa, sentendo il trambusto e accorgendosi di quanto stava accadendo, ha chiamato il 112. Dunque l’uomo è stato fermato e arrestato. Il ragazzino, che per fermare quell’uomo si è preso un pugno, è stato tenuto in ospedale sotto osservazione. Per fortuna la donna non ha riportato gravi danni ed è stata dimessa dopo essere stata visitata. La prognosi è di 15 giorni.