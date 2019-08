L’ultimo saluto a Nadia Toffa: camera ardente e funerali a Brescia

E’ un giorno triste per tutti. La notizia della morte di Nadia Toffa è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche se il suo silenzio social, faceva molto preoccupare tutte le persone che si chiedevano come stesse. Oggi purtroppo la notizia data dalla redazione de Le Iene, la sua seconda famiglia. Nadia ha smesso probabilmente di soffrire, più che di lottare visto che fino all’ultimo ha provato a sconfiggere il brutto male che si era impossessata di lei ma non della sua vita. Ci ha provato con tutte le sue forze, è stata un esempio di forza e coraggio ma alla fine, ha dovuto arrendersi di fronte a qualcosa più grande di lei.

Sarà Brescia a dare l’ultimo addio a Nadia: la conduttrice de Le Iene era ricoverata in ospedale dopo l’aggravarsi delle condizioni di salute. A Brescia quindi sia la camera ardente che i funerali di Nadia che si terranno il 16 agosto 2019, secondo quelle che sono le ultime notizie.

Parole di stima e di affetto anche da parte del sindaco di Brescia che, via social, ha voluto ricordare Nadia. Emilio Del Bono, sui social, ha salutato la conduttrice con queste parole: “Nadia Toffa ha lasciato questa terra, proteggerà la sua famiglia, i suoi cari, i suoi amici e la sua città, a cui ha voluto bene, dall’Alto…”.

NADIA TOFFA IL 14 AGOSTO 2019 I FUNERALI A BRESCIA: LE ULTIME NOTIZIE

Sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia la camera ardente di Nadia Toffa, e i funerali saranno celebrati la mattina del 16 agosto nella cattedrale della città. Sarà don Maurizio Praticiello a celebrare i funerali di Nadia.

A Brescia Nadia era stata premiata come personaggio dell’anno: “Io prendo la mia vita così e da bresciana combatto le mie battaglie a viso aperto – aveva raccontato la conduttrice de Le Iene –, sono una persona così, solare, piena di energia e non trovo niente di cui vergognarmi nel parlare del tumore. Spero di riuscire a trasmettere la mia forza anche agli altri. Le donne sono forti e sono ben felice si sentano rappresentate da me“.

L’ultimo saluto a Nadia Toffa: camera ardente e funerali a Brescia ultima modifica: da