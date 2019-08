Viareggio, 19enne si tuffa e sbatte la testa in piscina: è gravissimo

A Viareggio un 19enne si tuffa e sbatte la testa sul fondo della piscina al Bagno Sauro. E’ questo quanto accaduto, l’ennesimo incidente in piscina degli ultimi due mesi. Il ragazzo, J.T. di origini cinesi ma residente a Milano, a seguito del tuffo avrebbe sbattuto la testa sul fondo della piscina per poi accusare una sindrome da annegamento. Dunque è andato in arresto cardiaco. I soccorritori giunti sul posto hanno provveduto a rianimarlo riuscendo a far battere nuovamente il cuore. Dopodiché il 19enne è stato portato presso l’ospedale di Massa tramite l’elicottero Pegaso. Qui è stato attaccato all’Ecmo, una macchina per il funzionamento di cuore e polmoni.

VIAREGGIO, 19ENNE SI TUFFA IN PISCINA E SBATTE LA TESTA: VERSA IN GRAVI CONDIZIONI

Secondo quanto si apprende, le condizioni del 19enne sono molto gravi. Pare che a intervenire per primi, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, siano stati i bagnini del Bagno Sauro, luogo in cui è avvenuto l’incidente. Dunque hanno provveduto a effettuare sul ragazzo le prime manovre di rianimazione.





LA DINAMICA DEI FATTI: COME E’ AVVENUTO L’INCIDENTE?

Ma cosa è accaduto veramente? Pare che il ragazzo di 19 anni stesse giocando in piscina. Un tuffo però sarebbe alla base della tragedia. E’ possibile che J.T. abbia sbattuto la testa perdendo i sensi, e rischiando quindi di annegare. Dunque si è verificato l’arresto cardiaco. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questa vicenda che arriva da Viareggio. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute del ragazzo e sulla dinamica dell’incidente.