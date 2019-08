Firenze, Grave il bambino caduto dalla finestra: si rompe la zanzariera, volo di sei metri

Notizie Flash, ultime news Firenze-Sembrano essere gravi le condizioni del bambino caduto dalla finestra in un agriturismo dove si trovava in vacanza insieme ai suoi genitori. Il piccolo è caduto da una finestra probabilmente dopo essersi appoggiato a una zanzariera che non avrebbe mai potuto reggere il suo peso. Il bambino sarebbe caduto da una altezza di sei metri. E’ successo in provincia di Firenze, in un agriturismo di Montespertoli. Il piccolo, un bambino inglese in vacanza in Italia con la sua famiglia, pare stesse giocando. Questione di attimi probabilmente, poi la caduta. Il bambino di due anni è stato portato subito in ospedale ma le sue condizioni sono risultate immediatamente gravi. Al momento non ci sono altre notizie del piccolo.

BAMBINO DI DUE ANNI CADE DALLA FINESTRA DELL’AGRITURISMO: GRAVE IN OSPEDALE

La prima ricostruzione fornita da La Nazione, che riferisce:

Questa mattina, intorno alle 7.15, il piccolo è entrato nella camera della sorellina di 5 anni, mentre i genitori erano nella loro stanza. Dopo essere salito sul lettino vuoto vicino alla finestra aperta si è sporto e ha sfondato la zanzariera, cadendo di sotto.

Al momento il bambino è ricoverato presso il Meyer di Firenze mentre i Carabinieri hanno aperto una indagine per capire cosa sia accaduto nell’agriturismo. Sappiamo che nella caduta il piccolo ha subito diversi traumi. Dall’ospedale però al momento non ci sono altre notizie sulle condizioni di salute del piccolo. Al momento dovrebbe essere ricoverato in prognosi riservata.

