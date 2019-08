Morte Andrea Zamperoni, Svolta nelle indagini: arrestata una donna che gli avrebbe fornito droga

Le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti rivelano che ci sarebbe stata una svolta per quello che riguarda la morte di Andrea Zamperoli. Sarebbe stata infatti arrestata una donna, una sorta di prostituta spacciatrice che sarebbe anche accusata della morte di altre due persone. Secondo quello che riferiscono i media Usa, che parlano di fonti vicine alla polizia, la donna arrestata forniva ai suoi clienti servizi sessuali ma anche droga, probabilmente sotto forma di Fentalyn, un farmaco molto potente capace di avere lo stesso effetto di uno stupefacente, molto diffuso in America.

MORTE ANDREA ZAMPERONI ULTIME NOTIZIE: ARRESTATA UNA DONNA

Secondo altre fonti invece, la droga usata sarebbe stata ectasy liquida. La donna, dopo la morte dello chef, lo avrebbe legato con le lenzuola e lo avrebbe lasciato nella stessa camera per tre giorni, fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La donna è stata accusata di aver dato ai suoi clienti narcotici, compreso il potente oppioide fentanyl, durante incontri in squallidi hotel di New York. Secondo gli atti d’accusa depositati in tribunale , nel giro di una settimana, due di loro sono morti ma la donna e il suo protettore avrebbero continuato a drogare i loro clienti e anche a derubarli una volta che non erano più in grado di reagire. Il tragico destino di altre due persone morte a luglio, sarebbe toccato ad Andrea Zamperoni. Nonostante la morte di altre due persone nel mese di luglio, la donna non si sarebbe fermata, anzi, avrebbe continuato con il suo modus operandi.

Secondo gli atti giudiziari, Zamperoni è morto il 18 agosto dopo che Barini gli ha dato ecstasy liquida, anche se gli esami tossicologici non sono ancora stati depositati e quindi la causa della morte non è ufficiale. Pare che la polizia di NY abbia trovato la donna ancora nella stessa stanza dello chef.

( fonte Foto CBSN New York )