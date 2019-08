Torna dal viaggio di nozze e si suicida: tragedia a Lonato

Notizie Flash-Un ragazzo di 27 anni è stato ritrovato morto in casa nel primo pomeriggio del 26 agosto 2019, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. A nulla sarebbero valsi i soccorsi arrivati subito dopo la chiamata con la richiesta di aiuto. Il giovane, era già morto. Una notizia che ha lasciato la comunità sgomenta per due motivi. Il ragazzo era tornato domenica dal viaggio di nozze con sua moglie, che aveva sposato pochi mesi fa. Nessuno si sarebbe aspettato un simile gesto. Ma nel passato del giovane c’era scritto forse il suo destino. Come riporta TGcom24 infatti, sia il padre che il nonno del ragazzo si erano a loro volta tolti la vita. Una indiscrezione che non trova per il momento conferma nei media locali che parlano della vittima , dicendo che si tratta di un noto commerciante della zona ( si deduce quindi che sarebbe ancora vivo).

RAGAZZO SUICIDATO LONATO DEL GARDA: LE ULTIME NOTIZIE

Al momento però non ci sono altre indiscrezioni relative alla morte del giovane che risale al pomeriggio del 26 agosto 2019. Nei casi di suicidio l’identità della persona che si è tolta la vita non viene spesso rivelata anche per questo è difficile ricostruire precisamente le varie dinamiche.