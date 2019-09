Bologna, donna trovata carbonizzata in un casale: è stata uccisa dal fidanzato?

Nella provincia di Bologna una donna è stata trovata carbonizzata in un casale. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 3 settembre 2019, all’interno di un casale abbandonato che si trova a Castello di Argile, in provincia di Bologna. Al momento non è stato ancora possibile identificare con certezza la vittima. Potrebbe però trattarsi di una donna di origini marocchine, Atika Gharib, 32 anni, e si cerca il fidanzato. Secondo quanto si apprende, all’interno del fienile, in cui in un secondo momento è stato rinvenuto il cadavere, si era sviluppato un incendio che era stato spento. Nessuno però aveva notato la presenza di un corpo, che era rimasto sepolto sotto le macerie. In un sopralluogo successivo è dunque stata fatta la scoperta.

BOLOGNA, DONNA TROVATA CARBONIZZATA IN UN CASALE: ERA UNA SENZA TETTO?

Il corpo non era stato notato mentre veniva spento l’incendio che si era sviluppato nel casale situato a Castello di Argile, in provincia di Bologna. Pare che il cadavere fosse rimasto sepolto dalle macerie. Non si conoscono le generalità della vittima, e per il momento è stato stabilito solo che si tratta di una donna. Potrebbe essere una senza fissa dimora che viveva in maniera abusiva nel casale. Proprio la vittima potrebbe aver causato, in maniera accidentale, l’incendio che non le ha lasciato scampo.





DONNA CARBONIZZATA, SI TRATTA DI UNA DONNA DI FERRARA CHE RISULTAVA SCOMPARSA? SI CERCA IL FIDANZATO

Secondo le prime ipotesi, il cadavere potrebbe essere di una donna di origini marocchine che risiedeva a Ferrara. E’ stata infatti presentata una denuncia di scomparsa per questa persona da parte della sorella un paio di giorni prima del rogo. Pare che il fidanzato della donna, di cui si erano perse le tracce, si rifugiasse spesso in quel casale e dunque questa potrebbe essere un’importante pista da seguire per gli investigatori. L’uomo non è stato ancora trovato, e si ipotizza che potrebbe essere fuggito in Francia da alcuni parenti. La donna scomparsa è Atika Gharib, 32 anni. Per comprendere cosa sia accaduto in quel casale bisognerà stabilire le cause del decesso e identificare con certezza i resti del corpo rinvenuto. Solo in seguito si potrà determinare se possa essersi trattato o meno di un delitto. Nel caso in cui la vittima fosse la donna marocchina scomparsa, l’incendio potrebbe essere avvenuto al fine di coprire un omicidio avvenuto in precedenza. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa storia.