Bossetti scrive un libro sul caso Yara Gambirasio e ribadisce la sua innocenza

In esclusiva da Tele Lombardia, nel programma condotto dal giornalista Marco Oliva arrivano le ultime notizie relative a Massimo Giuseppe Bossetti. L’uomo, condannato in via definitiva per l’omicidio della piccola Yara Gambirasio, ha scritto una lunga lettera al conduttore del programma Iceberg, spiegando di avere intenzione di ribadire la sua innocenza. Come lo farà? Pare che il muratore di Mapello sia intenzionato a scrivere un libro sulla sua vicenda, ribadendo di non avere nulla a che fare con la morte della tredicenne di Brembate. Sarebbe un “memoriale”, così lo definisce, che copre tutto il suo percorso giudiziario dal giorno dell’arresto, il 14 giugno 2014, in poi. “Lo ripeto e lo ribadirò finché ne avrò le forze, non sono io la persona che ha ucciso la piccola Yara”, ha sottolineato Bossetti che sin dal primi giorno si è detto innocente.

Nella sua lettera indirizzata a Marco Oliva, Bossetti si definisce un “prigioniero di stato” così si firma in questa missiva.

Lancia poi un appello:

“a chi di dovere, a chi custodisce i reperti del mio caso: chiedo che venga garantita la massima custodia e conservazione, che non vengano distrutti come accaduto in altri casi, affinché un domani la mia difesa possa fare un’ulteriore accurata indagine. Il timore che possano andare irrimediabilmente distrutti è alto, basti vedere quanto è avvenuto nel caso di Rosa e Olindo… Non per niente come me sono stati allegramente condannati all’ergastolo due sprovveduti, i coniugi di Erba “

Bossetti quindi si paragona a Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ribadisce ancora una volta di non essere lui l’assassino di Yara e di avere le intenzioni di dimostrarlo.

L’avvocato Salvagni, legale di Bossetti ha spiegato che il lavoro di scrittura è iniziato oltre un anno fa. E Bossetti ogni giorno scrive su fogli di protocollo quello che reputa essere importante per dimostrare la sua innocenza.

( la foto usata in apertura dalla pagina Fb di Marco Oliva giornalista Tele Lombardia )