Elisa Pomarelli uccisa da Massimo, il suo cadavere in un fossato. Coinvolto anche l’ex suocero

La famiglia di Elisa Pomarelli ha sperato sino all’ultimo momento che la ragazza fosse ancora viva, che il suo amico, Massimo Sebastiani l’avesse sequestrata ma non le avesse fatto del male. E invece la sua amica, la donna di cui forse si era innamorata, potrebbe esser morta lo stesso giorno in cui è scomparsa. Dopo tredici giorni di ricerche i Carabinieri hanno rintracciato Massimo e alla fine l’uomo, si è arreso e ha raccontato dove aveva nascosto il corpo della donna. Un posto non troppo lontano da dove i due erano stati visti l’ultima volta. Il cadavere di Elisa era stato ricoperto con rami e foglie ( il luogo preciso del ritrovamento è Costa di Sariano di Gropparello).

Le indagini vanno avanti e, come riferisce Ilpiacenza.it in questa storia potrebbe entrare anche un’altra persona. Stando alle ultime notizie infatti, un uomo potrebbe aver aiutato Massimo Sebastiani. Si tratterebbe del padre della sua ex fidanzata. Massimo infatti si era nascosto proprio presso la casa dell’uomo.

ELISA POMARELLI ULTIME NOTIZIE: LA CONFESSIONE DI MASSIMO

In un primo momento, quando Massimo è stato fermato dalle forze dell’ordine ha provato a raccontare una storia diversa. Ha detto che Elisa quel giorno non era insieme a lui dopo il pranzo. Ha detto che avevano litigato, che Elisa se ne era andata facendo l’autostop. Tutte cose non vere, parole che le forze dell’ordine hanno smontato in pochi secondi.

Poi ha iniziato a collaborare. Gli investigatori raccontano di essersi ritrovati di fronte un uomo che si era pentito di quello che ha fatto.

Le indagini vanno avanti: si dovrà capire fino a che punto l’altro uomo indagato è coinvolto in questo omicidio e il corpo di Elisa parlerà per raccontare una triste storia. Con i risultati dell’autopsia si potrà realmente capire cosa le sia successo.