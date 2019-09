Roma, ragazza scomparsa ritrovata morta: impiccata con le mani legate da fascette

Notizie Flash-Le ultime notizie da Roma: una ragazza è stata ritrovata morta, impiccata con le mani legate da alcune fascette. Secondo quelle che sono le prime indiscrezioni, la ragazza era scomparsa da ieri sera. Precisamente la ragazza si era allontanata da casa ieri intorno alle 21. Il corpo della ragazza è stato ritrovato questa mattina dal custode di un parco giochi in via Galla Placida. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per la ragazza non c’era nulla da fare. I medici infatti non hanno potuto che constatare il decesso della giovane. Bisognerà adesso capire se si tratta di un omicidio o di altro. Anche se la ragazza infatti aveva le mani legate, gli investigatori non escludono che si possa trattare di un suicidio. I genitori della giovane diciottenne, vedendo che non rientrava, avevano contattato le forze dell’ordine. Pare che la ragazza soffrisse da qualche tempo di depressione, anche per questo motivo non si esclude la pista che porta verso il suicidio.

RAGAZZA RITROVATA MORTA A ROMA ULTIME NOTIZIE: POTREBBE ESSERE SUICIDIO

Si pensa che la ragazza si sia tolta la vita anche perchè pare che in passato avesse già provato a suicidarsi.