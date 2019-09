Messina, 90enne violentata e picchiata da due minori per un paio di occhiali e una bici

A Messina una 90enne è stata violentata e picchiata da due minori per un paio di occhiali e una bici. La signora è stata aggredita da due ragazzi di 14 e 17 anni nella sua casa nel centro di Messina. I giovani volevano rapinarla ma poi l’hanno anche violentata e picchiata senza pietà. Ora i ragazzini sono stati fermati. A raccontare l’accaduto è stato Giovanni Puglianisi, capo della squadra Volanti di Messina. Ecco cosa è accaduto alla 90enne e in che modo hanno agito i due giovani.

MESSINA, 90ENNE VIOLENTATA E PICCHIATA IN UN TENTATIVO DI RAPINA DA PARTE DI DUE MINORENNI

La ricostruzione dei fatti è agghiacciante. I due ragazzini, di 14 e 17 anni, avevano l’intenzione di rapinare l’anziana signora. Non contenti hanno anche deciso di violentarla e picchiarla. La 90enne, nonostante l’età, ha provato a difendersi da questa drammatica aggressione. A trovare la donna in quello stato è stata la figlia che ha allertato la polizia. La 90enne si trova in ospedale e ha riportato fratture multiple, escoriazioni e ferite. Per fortuna non è in pericolo di vita.





90ENNE AGGREDITA E VIOLENTATA A MESSINA: FERMATI I DUE MINORENNI

I due ragazzini sono stati individuati dalle forze dell’ordine che li hanno fermati e portati in un centro di prima accoglienza per poi essere messi in carcere. Su di loro pendono le accuse di tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, possesso di oggetti atti a offendere. Secondo quanto emerso dai racconti della polizia, il 14enne e il 17enne sono stati trovati mentre camminavano tranquillamente per strada.

L’ANZIANA SIGNORA CONOSCEVA I GIOVANI E LI AVEVA FATTI ENTRARE IN CASA

La 90enne ha raccontato alla polizia di conoscere i due ragazzi. Per questo motivo, ingenuamente, aveva aperto loro la sua casa nel centro di Messina. Addirittura uno dei due minori sarebbe amico del nipote dell’anziana signora. Nel corso di questa visita hanno rubato le chiavi di casa alla 90enne per poi tornare dopo qualche ora. A questo punto hanno iniziato a rovistare nei suoi cassetti per cercare oggetti preziosi e soldi, picchiando e aggredendo la donna perché non voleva dire loro dove li nascondeva. Prima di scappare via hanno violentato la donna. Le uniche cose che sono riusciti a portarle via sono un paio di occhiali e una bicicletta.

Si tratta di una storia che ha dell’incredibile. La violenza con la quale questi giovani hanno aggredito la 90enne lascia davvero l’amaro in bocca. Sicuramente l’anziana signora non riuscirà a dimenticare facilmente questo tragico episodio.