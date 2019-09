E’ morta Amina De Amicis: l’anziana di Roma ritrovata con la testa carbonizzata

Ieri sera l’appello a Chi l’ha visto da parte della famiglia, oggi la drammatica notizia. Amina non potrà tornare a casa, Amina de Amicis è morta. La sua famiglia pensava che la donna si fosse persa, dopo la sua uscita per andare al centro commerciale ma a quanto pare deve essere successo qualcosa di molto più grave. Il suo cadavere è stato ritrovato e tutto porta a pensare che la donna non sia morta dopo un banale incidente. Secondo quanto riferiscono i media romani infatti, la donna è stata trovata svestita, pare non avesse gli slip. Non solo, la donna avrebbe avuto la testa carbonizzata. Una circostanza ancora da chiarire ma che, se fosse confermata, porterebbe a pensare che la donna possa esser stata aggredita e uccisa. Nelle prossime ore ci saranno di certo altri dettagli che lasceranno comprendere cosa sia successo ad Amina.

La signora, secondo quanto hanno raccontato i familiari, era uscita di casa per andare dal medico.

AMINA DE AMICIS ULTIME NOTIZIE: RITROVATO IL CADAVERE DELLA DONNA