Milano, mamma e figlia di due anni giù dall’ottavo piano: la piccola è gravissima

A Milano una mamma si lancia dall’ottavo piano con la figlia di due anni in braccio. E’ questa la drammatica storia che vede protagonista una donna di 43 anni che, con un gesto estremo, ha deciso di porre fine alla sua vita. Con lei ha trascinato la figlia di soli due anni e mezzo. La bambina è sopravvissuta ma versa in gravi condizioni. E’ accaduto poco dopo le ore 15 di lunedì 23 settembre 2019. La donna è entrata in un palazzo nel centro di Milano, in viale Regina Margherita. Ha detto alla portinaia di dover raggiungere uno studio legale presente nello stabile. A quanto pare si trattava solo di un pretesto. A un certo punto si è lanciata nella tromba delle scale, dall’ottavo piano, insieme alla sua bambina. Alla base del folle gesto potrebbe ci sarebbe una situazione difficile: la donna ha perso la custodia di altri due figli ed era seguita dai servizi sociali per la più piccola.

MAMMA SI LANCIA DALL’OTTAVO PIANO IN UN PALAZZO NEL CENTRO DI MILANO: LA BIMBA E’ IN CONDIZIONI GRAVISSIME

La mamma di 43 anni che ha compiuto il folle gesto in un palazzo del centro di Milano non aveva una storia semplice alle spalle. Oltre alla piccola di due anni e mezzo, che ha trascinato con sé nel folle piano suicida, aveva altri due bambini di 8 e 11 anni. I figli erano nati dalla relazione con l’erede di una dinastia industriale lombarda, ex marito della donna. I bambini le erano stati tolti a causa di problemi di droga e disturbi di personalità accertati da un giudice. La terza figlia era affidata ai servizi sociali ma era in carico alla donna.





LE CONDIZIONI DELLA BIMBA DI DUE ANNI SONO MOLTO GRAVI

Sono gravissime le condizioni di salute della bimba, trascinata dalla madre dall’ottavo piano di un palazzo a Milano, nella tromba delle scale. Mentre la donna è morta sul colpo, la bambina è stata soccorsa e portata all’Ospedale Niguarda. Non sono presenti danni cerebrali. La piccola è stata sottoposta a un intervento per una lesione polmonare e una frattura al bacino e alla milza. Le condizioni di salute sono stabili e la prognosi è riservata.

IL MESSAGGIO CHOC SU INSTAGRAM: LA MAMMA AVEVA PAURA CHE LE TOGLIESSERO LA FIGLIA

Secondo quanto si apprende, la mamma temeva che le venisse tolta anche la terza figlia, e che venisse affidata ad altri. Ha lasciato un messaggio di addio su Instagram e anche nella sua borsa era presente un biglietto. Attualmente si procede al fine di analizzarne il contenuto.