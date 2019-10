Chieri 5 bambini travolti davanti all’asilo da un Suv: uno è gravissimo

Notizie Flash-Le ultime notizie di cronaca arrivano questa mattina dalla provincia di Torino. Siamo a Chieri: davanti all’entrata di un asilo un Suv avrebbe travolto 5 bambini che stavano per entrare a scuola. I piccoli sarebbero stati trasportati subito in ospedale. Dalle prime notizie in arrivo dalla struttura pare che uno di loro sia molto grave. Tre dei bambini, secondo quanto riferisce la stampa torinese, sarebbero stati subito ricoverati in ospedale mentre altri due sarebbero rimasti coinvolti nell’incidente senza però avere bisogno delle cure mediche.

Uno dei piccoli sarebbe un codice verde l’altro un codice giallo. Potrebbero quindi rientrare presto a casa dopo un grande spavento.

SUV TRAVOLGE BAMBINI DAVANTI ASILO: LE ULTIME NOTIZIE DA CHIERI

Uno, dei piccoli trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino in codice rosso, è in pericolo di vita. Nello stesso nosocomio pediatrico è stato portato un altro bimbo, l’altro a Chieri.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE DEI FATTI- Al momento ci sono ancora poche notizie in merito all’incidente. Pare che i fatti siano accaduto intorno alle 10 vicino all’asilo “La casa nel bosco” in corso Torino. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che stanno cercando di capire la dinamica dei fatti. Stando ai primi accertamenti, i piccoli sarebbero stati investiti da una Toyota Land Cruiser che è improvvisamente scivolata indietro. La macchina era in discesa, probabilmente con il freno a mano non tirato correttamente. Queste le prime indiscrezioni relative all’incidente di stamattina.

