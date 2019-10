A Chi l’ha visto la storia di Marina Santoro: è stata uccisa da suo marito che poi ha inscenato il suo suicidio?

Non hanno dubbi le amiche di Marina Santoro: la sua morte nasconde qualcosa di molto strano. E anche i familiari della donna sperano che prima o poi su questa storia venga fatta luce con la convinzione che Marina riposi in pace grazie alla verità. Del caso si parla nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 9 ottobre 2019 su Rai 3. Le amiche di Marina sono convinte che il marito della donna l’abbia uccisa per poi inscenare il suo suicidio e scappare per farsi una nuova vita. I fatti risalgono al mese di agosto quando il corpo di Marina è stato ritrovato in casa, ad Acilia, mentre non ci sono tracce di suo marito che sembra essere scomparso nel nulla. Sembrerebbe una morte voluta: come se Marina e suo marito avessero deciso di morire insieme, stanchi di un qualcosa, forse per debiti si pensa all’inizio. Ma le amiche della donna non credono a questa ipotesi e sperano che si indaghi. Marina era una persona equilibrata, una donna legata anche alla meditazione, allo sport che non avrebbe mai pensato, a detta delle persone che la conoscevano, di scegliere una strada simile e di farla finita.

A CHI L’HA VISTO LA STORIA DI MARINA SANTORO: ECCO LE ULTIME NOTIZIE

Tutto inizia con un filmato. L’autore del filmato è un ciclista che il 30 agosto si è imbattuto in una macchina grigia che procedeva lentamente sulle sponde del Tevere. Nel video un uomo scende dal veicolo e armeggia con un tubo. Si teme possa riversare nel fiume rifiuti illegali. Chi era quest’uomo? Probabilmente Attilio con il quale il ciclista fa in tempo a scambiare solo poche parole, poi l’uomo scompare tra i cespugli, prima dell’arrivo dei carabinieri. Una volta a casa di Marina, rintracciata attraverso la sua auto, le forze dell’ordine scoprono il cadavere e un forte odore di gas per tutta la casa. In un biglietto c’è scritto «Non ce la facciamo più ad andare avanti così» e il tutto fa pensare a problemi economici legati ai debiti di Attilio. Tutti infatti raccontano che l’uomo giocasse d’azzardo. La donna sarebbe stata strangolata. A sua volta Attilio dovrebbe essersi suicidato ma il suo cadavere non sarà mai ritrovato.

Le amiche di Marina pensano che Attilio si sia dato alla vita da clochard, almeno per questo primo periodo, per far perdere le sue tracce. Secondo le amiche di Marina che danno la loro testimonianza a Chi l’ha visto, l’uomo avrebbe voluto far esplodere la palazzina dove aveva lasciato il cadavere della Santoro in modo che si potesse persino pensare che anche lui era molto nel rogo.