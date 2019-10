Testimonianza choc dell’ex moglie di Cipollini in aula: “mi ha puntato la pistola alla tempia”

Sabrina Landucci in aula ripercorre alcune drammatiche ore della sua vita. Di fronte ai giudici che ascoltano le sue parole rivela di aver passato tre ore da incubo un giorno, dopo una litigata. L’ex moglie di Cipollini in aula racconta: tre ore con la pistola puntata alla tempia dopo una litigata. Il motivo? Una donna troppo corta. Una testimonianza choc che non è la sola di Sabrina, che ha denunciato il suo ex marito e che vuole raccontare tutto quello che le è successo durante la loro relazione. L’ex campione accusato di maltrattamenti da Sabrina non era presente in aula. La donna però ha raccontato quella che è la sua versione dei fatti: “Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l’estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia”.

Parole scioccanti che descriverebbero una vita infernale per Sabrina. Per il momento non si ha a disposizione la versione di Mario Cipollini che non era presente in aula.

LE ACCUSE DELL’EX MOGLIE DI MARIO CIPOLLINI: MINACCIATA DI MORTE

Era il 2016 e forse Sabrina sapeva che sarebbe stata la sua parola contro quella di Mario Cipollini, tra l’altro un grande campione nel mondo dello sport, una persona di un certo spessore morale. E forse per questo motivo ha deciso di registrare alcune telefonate, che sarebbero le prove cardine nel processo. Nelle telefonate si sentirebbe la voce di Mario mentre minaccia di morte sua moglie. “Ti spacco tutta, ti ammazzo, sentirai il rumore delle ossa spezzate “ sarebbero alcune delle frasi che si sentono in questa telefonata. Secondo il racconto della Landucci, gli episodi di violenza sarebbero stati precedenti a questa telefonata, causa di un matrimonio che non andava come doveva. I litigi sarebbero iniziati molti anni prima. Stando al raccontato di Sabrina lei avrebbe chiesto spiegazioni al marito delle sue tante uscite notturne pensando che la tradisse e da quel momento, ecco l’inizio della fine…

Nel processo Cipollini è accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking nei confronti dell’ex moglie e per minacce nei confronti dell’attuale compagno della donna, l’ex calciatore professionista Silvio Giusti.