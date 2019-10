Malore per Matteo Salvini al suo arrivo a Trieste: le ultime notizie

Sono giornate particolarmente movimentate e cariche di stress quelle che Matteo Salvini sta vivendo. E forse a causa dei tanti impegni il segretario della Lega Nord oggi si è sentito poco bene. A riferire le ultime notizie è La Stampa che parla di un malore per il leader della Lega Nord. Salvini era diretto a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego . Ai funerali dei due agenti oggi erano diverse presenti cariche dello stato arrivate per l’ultimo saluto.

Ieri sera Matteo Salvini era stato protagonista di un dibattito con Matteo Salvini, un faccia a faccia a Porta a Porta. Il confronto è stato visto ieri sera da quasi 4 milioni di spettatori.

MALORE MATTEO SALVINI ULTIME NOTIZIE: ECCO CHE COSA E’ SUCCESSO

Salvini, a quanto si è appreso, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Ronchi – Trieste Airport ha accusato un malore ed è stato portato all’ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia), dove è stato sottoposto ad accertamenti per una sospetta colica renale. Queste sarebbero le ultime notizie sulle condizioni di salute di Matteo Salvini. Il leader della lega Nord è stato già dimesso dall’ospedale, probabilmente tornerà a Milano per ulteriori aggiornamenti.

Salvini ha ringraziato i medici di Monfalcone e si è detto dispiaciuto di non poter essere presente all’ultimo addio ai due poliziotti, dopo l’omaggio reso la scorsa settimana durante una visita alla Questura di Trieste.

Il leader della Lega è tornato attivo sui social dove ha condiviso video della serata di ieri e anche un ultimo saluto ai due poliziotti uccisi in questura a Trieste.

Probabilmente a breve darà anche notizie sulle sue condizioni di salute.

