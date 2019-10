Tragedia a Cuneo: bimbo di tre anni colpito da un vaso muore nelcortile

Notizie Flash-Finisce in tragedia un drammatico incidente avvenuto nel cuneese. Un bambino di tre anni era stato portato in ospedale dopo che un vaso lo aveva colpito. L’oggetto era caduto in testa al bambino che stava giocando. Purtroppo il piccolo ha riportato delle ferite mortali e per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia del decesso del bambino è stata data pochi minuti fa; il piccolo è stato operato, in condizioni critiche, nel corso della notte. Le gravi lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell’ospedale Regina Margherita di salvargli la vita.

Il fatto è accaduto a Caramagna Piemonte , in provincia di Cuneo. Il piccolo si trovava in casa della nonna dove stava trascorrendo il pomeriggio.

CARAMAGNA PIEMONTE ULTIME NOTIZIE: E’ MORTO IL PICCOLO COLPITO DAL VASO

L’operazione per cercare di salvare la vita al bambino è durata per tutta la notte ma non c’è stato nulla da fare. I medici hanno fatto il possibile ma le ferite riportate dal bambino erano troppo gravi. Questa mattina l’annuncio della morte, una vera tragedia.

Al momento la famiglia del piccolo non ha rilasciato nessun genere di commento su quanto accaduto.