Maltempo al Nord: Milano allagata, a Genova allerta, le ultime

Il maltempo al Nord sta colpendo diverse zone: Milano è allagata e a Genova c’è l’allerta. Ecco quali sono le ultime notizie. Sono ore difficili al Nord-Italia, area colpita dal forte maltempo. Nelle prime ore di oggi un temporale di forte intensità ha interessato la città di Milano, portando all’allagamento di diverse strade. A preoccupare è il fiume Seveso, che è vicino alla soglia di attesa 2 e dunque potrebbe esondare da un momento all’altro. Le zone a rischio sono quelle di piazzale Istria, viale Zara e Isola. In città alcune piazze e strade sono allagate, con diversi centimetri di pioggia. Osservato speciale è poi il fiume Lambro, che si trova a nord-est di Milano. La polizia locale e i vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi sia per degli scantinati che sono stati allagati a seguito del temporale, sia per i sottopassi pieni d’acqua. Dunque la situazione è continuamente monitorata e a rischio. Il maltempo al Nord-Italia riguarda però anche altre regioni. Ecco le ultime notizie.

Maltempo al Nord-Italia ultime notizie: allerta meteo a Genova e Savona

Il maltempo al Nord-Italia si è fatto sentire nelle prime ore della giornata di oggi, quando dei temporali molto forti hanno interessato la Liguria dalle 4 del mattino. Un temporale di forte intensità ha interessato il Ponente e poi l’area costiera. Qui si registra anche un vento molto forte. A Genova è allerta rossa a causa del brutto tempo, così come a Savona. Poco prima delle ore 5 di stamattina, in queste città si è abbattuta una tempesta di acqua e fulmini. A parlare della situazione è Giacomo Giampedrone, l’assessore regionale alla Protezione civile. Si sta occupando di monitorare la situazione nella regione Liguria. Ha detto che, a seguito del “passaggio prefrontale della perturbazione“, il quale si è rivelato “molto veloce“, non pare siano presenti particolari criticità. Quello che bisogna fare ora è valutare l’arrivo di altri temporali e le possibili conseguenze.

La perturbazione che ha colpito alcune aree della Liguria si è spostata sullo spezzino, ma con minore intensità. Le previsioni meteo fanno sapere però che, data la situazione, potrebbero verificarsi altri fenomeni temporaleschi. A specificarlo è stato Federico Grasso dell’Arpal.

Il maltempo al Nord-Italia interessa in particolar modo Lombardia, Piemonte e Liguria. E’ qui che oggi possono essere presenti forti piogge. Sicuramente la situazione critica si registra a Milano per il fiume Seveso. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire cosa succederà.