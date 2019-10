Rapina a Torino nella villa di Marchisio: calciatore e famiglia minacciati con la pistola

Famiglia Marchisio nel mirino dei criminali. E’ di pochi minuti fa la notizia di una rapina finita per fortuna, senza tragiche conseguenze. Secondo quanto riferiscono i media piemontesi infatti, lunedì nella villa di Claudio Marchisio che era in casa insieme a sua moglie, c’è stata una rapina. I criminali avrebbero minacciato l’ex calciatore della Juventus prima di portare via un ingente bottino. Lui e sua moglie sarebbero stati minacciati con una pistola. I criminali infatti hanno voluto che il calciatore aprisse la cassaforte sapendo probabilmente di trovare parte degli oggetti di valore nascosta.

Claudio Marchisio abita con la sua famiglia a Vinovo, nel torinese. Lunedì sera la rapina. Poche ancora le notizie circa i fatti accaduti. Quattro persone, con il volto coperto, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex giocatore della Juventus e, minacciandoli, hanno costretto lui e la moglie ad aprire la cassaforte. I ladri sono fuggiti con gioielli e orologi; il valore del bottino, ingente, è ancora da quantificare.

I carabinieri sono sulle tracce dei malviventi e sperano di scoprire presto le loro identità.

Il calciatore, che è sempre molto attivo sui social, per il momento non ha voluto raccontare questa bruttissima esperienza che lo ha visto coinvolto. Di certo confida nel lavoro delle forze dell’ordine che faranno giustizia trovando i criminali.

