Donna accoltellata sul Frecciarossa, l’aggressore la conosceva? Potrebbe essere un suo ex

E’ un giallo quello che oggi arriva dalla cronaca nera italiana ma che forse molto presto, scriverà il capitolo finale con la testimonianza delle persone coinvolte in queste vicenda. Una donna è stata accoltellata sul treno Frecciarossa tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna. A colpire la donna sarebbe stato un operaio di una ditta esterna a Trenitalia che lavorava sul treno per effettuare le pulizie. E’ ancora presto per trarre le conclusioni del caso ma pare che i due si conoscessero. L’uomo potrebbe essere un ex fidanzato della donna accoltellata che è stata subito trasportata in ospedale ; la donna verserebbe al momento, secondo quelle che sono le ultime notizie, in gravi condizioni.

L’uomo invece, anche grazie all’aiuto di alcuni passeggeri e all’intervento della polizia ferroviaria alla stazione di Bologna, è stato immediatamente fermato e portato in questura per essere interrogato. Sarà probabilmente proprio lui a spiegare i motivi di questo gesto assolutamente insensato.

DONNA ACCOLTELLATA A BOLOGNA: SPUNTA IL MOVENTE PASSIONALE

La donna accoltellata invece è una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione sui treni dell’Alta velocità. I controlli a bordo del convoglio, spiega Fs, sono stati necessari per verificare la dinamica e le cause dell’aggressione.

Non si esclude che l’altra persona ferita potrebbe essere l’attuale fidanzato della donna accoltellata che si trovava in sua compagnia. O forse si tratta di una persona che ha provato a difendere la donna. Al momento queste sono tutte indiscrezioni che nelle prossime ore diventeranno certezze o saranno smentite.

DISAGI PER LA CIRCOLAZIONE DOPO I FATTI GRAVI DI OGGI ALLA STAZIONE DI BOLOGNA

I passeggeri sono stati trasferiti su altri convogli, mentre il Frecciarossa, una volta terminate le operazioni, è stato portato al deposito. Pare che la donna e l’accoltellatore si conoscessero. Disagi per la circolazione ferroviaria, tornata alla normalità intorno all 11.40: i convogli in viaggio hanno subito ritardi fino a 25 minuti.