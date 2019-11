A Udine una bambina di sette anni muore in chiesa travolta dall’acquasantiera

Notizie Flash-E’ una notizia che lascia tutti senza parole quella che arriva nella tarda serata del 21 novembre 2019 da Udine. Purtroppo la storia è quella di una bambina morta. La piccola aveva solo sette anni e questo pomeriggio era in chiesa insieme ai suoi compagni di classe, probabilmente per il catechismo settimanale. E’ successo però però qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. La piccola, probabilmente per gioco, ma la ricostruzione al momento è solo frutto di indiscrezioni, si sarebbe in qualche modo messa a giocare, forse cercando di appendersi all’acquasantiera. La struttura pesante, le sarebbe caduta addosso ferendola in modo mortale. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la piccola non ci sarebbe stato nulla da fare. Sotto choc i compagni di classe della bambina che hanno assistito alla scena.

Non è chiaro se la piccola stesse facendo l’ora di religione o il catechismo, essendoci nella struttura anche delle scuole.

ULTIME NOTIZIE DA UDINE: BAMBINA DI 7 ANNI MUORE IN CHIESA

Subito soccorsa, la piccola è stata trasportata in ospedale ma è deceduta a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, del Nucleo investigativo e gli ispettori dell’azienda sanitaria.

La tragedia al collegio “Uccellis” di Udine sotto gli occhi delle compagne della vittima – Il tragico incidente si è verificato tra le 17 e le 18 di oggi, giovedì 21 novembre, nella chiesa dell’istituto “Uccellis” di Udine, che si trova in pieno centro, tra via Giovanni da Udine e via Gemona.

Il pesante arredo religioso e tutta l’area sono stato posto sotto sequestro. La piccola avrebbe riportato ferite mortali nella zona del torace.

Le informazioni sono al momento sommarie, non ci sono molti dettagli sulla tragedia.