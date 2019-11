Galatone, 4 morti in un tragico incidente: operai travolti mentre potano gli alberi

Notizie Flash, ultime news da Lecce-E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto poche ore fa a Galatone, siamo in provincia di Lecce. Poche al momento le notizie che raccontano di un drammatico incidente. Un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone, in provincia di Lecce, è stato travolto da un’auto in transito. Le prime immagini dal luogo dell’incidente sono forse, significative per capire quello che potrebbe essere successo. Il bilancio al momento è tragico: sono tre gli operai morti, deceduto anche il conducente dell’auto che avrebbe provocato il sinistro.

TRAGICO INCIDENTE A GALATONE, LECCE: MORTE 4 PERSONE IL 26 NOVEMBRE 2019

Secondo le prime informazioni, tre operai e il conducente dell’auto sarebbero morti, mentre un quarto operaio sarebbe in gravissime condizioni in ospedale. In base a una prima ricostruzione, una Golf Volkswagen stava transitando quando, probabilmente dopo un sorpasso, è andata a schiantarsi contro un camion della Eco.man Salento. Il camion probabilmente era fermo sul ciglio della strada e adoperato per potare degli ulivi ai lati della strada.

Il gruppo degli operai è stato travolto: tre di loro sarebbero morti sul colpo come pure il conducente della Golf. Un quarto operaio è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Era sul cestello e quindi le conseguenze per lui non si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Non è ancora chiaro che gli operai siano a loro volta stati travolti dal camion spostato dalla macchina in corsa o se sia stato l’autista della vettura a travolgerli.

Non si conosce ancora l’identità delle quattro persone rimaste coinvolte in questo tragico incidente. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.

