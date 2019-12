Omicidio Sacchi, Giovanni Princi non parla. I genitori di Luca si aspettavano che dicesse qualcosa

La giornata di oggi avrebbe dovuto portare delle novità nelle indagini per l’omicidio di Luca Sacchi ma le persone chiamate davanti al GIP hanno deciso di non aggiungere molto altro a quello che già sappiamo di questa storia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Valerio del Grosso, dicendo solo una cosa: non era andato davanti al Pub con lo scopo di uccidere, non lo avrebbe mai voluto fare. Non ha parlato Paolo Pirino. Ma non ha parlato neppure Giovanni Princi. Ed è di questo che al momento sono rammaricati i genitori di Luca Sacchi che, dall’ex compagno di Luca, si aspettavano qualcosa di diverso.

OMICIDIO LUCA SACCHI ULTIME NOTIZIE: GIOVANNI PRINCI NON PARLA

“Giovanni Princi è addolorato per la morte del suo amico Luca a cui era molto legato. Per lui è stata una vicenda dolorosissima”, afferma l’avvocato Massimo Pineschi, difensore del giovane arrestato nella seconda tranche di arresti per l’omicidio di Luca. Oggi Giovanni Princi ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere nell’ambito dell’interrogatorio di garanzia così come l’altro arrestato Marcello De Propris accusato di concorso in omicidio.

Nella puntata de La vita in diretta in onda oggi 3 dicembre 2019, la giornalista Lucilla Masucci si è fatta portavoce di un messaggio dei genitori di Luca. Non si aspettavano di avere delle rivelazioni da parte di Valerio del Grosso, di Pirino o di De Propis, ma a loro non interessa di quello che avranno da dire. “Noi volevamo sentire da Giovanni Princi, che ha mangiato alla nostra tavola, almeno una cosa, una frase per Luca, speravamo che dicesse che il nostro ragazzo non aveva nulla a che fare con il mondo della droga” fanno sapere i genitori di Luca. Domani tocca ad Anastasiya, almeno lei dirà qualcosa per difendere il suo fidanzato?

Nelle ultime ore tra l’altro è emersa anche un’altra figura in questa vicenda, un’altra donna che potrebbe sapere qualcosa sulla morte di Luca. E’ la fidanzata di Giovanni Princi . Non sapeva che il suo fidanzato la stava tradendo?