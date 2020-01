Bari Sardo uomo ucciso davanti al bar: arrestato un ventenne

Notizie Flash, ultime news da Nuoro-Notte di sangue in Sardegna, precisamente Bari Sardo siamo in provincia di Nuoro. Un uomo, Massimo Piroddi di 44 anni, è stato ucciso davanti a un bar in corso Vittorio Emanuele. Vediamo le ultime notizie da Bari Sardo dove sarebbe arrivata la svolta sul caso: sarebbe stato infatti arrestato il responsabile di questo omicidio. Si tratterebbe di un giovane.

OMICIDIO BARI SARDO ULTIME NOTIZIE: ARRESTATO UN VENTENNE

Secondo quanto riferisce l’Agenzia Ansa nelle ultime ore ci sarebbe stato un arresto per il caso dell’omicidio a Bari Sardo. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei avrebbero arrestato nella sua abitazione un 20enne del paese ogliastrino con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

L’omicidio si sarebbe consumato intorno alla mezzanotte, ma ancora la dinamica della vicenda – pare una lite – è ancora tutta da chiarire. Piroddi, che lavorava in un mobilificio di Bari Sardo, è stato soccorso dal personale del 118 che ha tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono è intervenuto il magistrato di turno che coordina le indagini e tenta di ricostruire la notte concitata dell’ uomo per capire come siano andate le cose. Iniziano le indagini per comprendere anche quale sia il movente di questo omicidio e si ascoltano le testimonianze di chi potrebbe aver capito che cosa stava succedendo tra il giovane e la vittima. Pare che alla base di questo omicidio ci sarebbe una lite finita male.