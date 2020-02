Marina Buttazzoni: ritrovato il cadavere a Portopiccolo, le ultime

Notizie Flash-Purtroppo l’epilogo è quello che nessuno avrebbe mai voluto raccontare nella storia di Marina, l’artigiana scomparsa da Udine. Esce di casa, saluta sua mamma e dice che sta per andare a Trieste e da quel giorno non dà sue notizie. Tanti gli appelli di suo fratello in tv per cercare Marina con la speranza che sia smarrita, che stia cercando il modo di tornare a casa. Purtroppo Marina Buttazzoni non c’è più: arriva la conferma oggi, è suo il cadavere ritrovato qualche ora fa a Portopiccolo.

MARINA BUTTAZZONI ULTIME NOTIZIE: IL CADAVERE RITROVATO IN MARE

Sono stati i vigili del fuoco di Trieste a trovare il cadavere della donna nello specchio di mare davanti a Portopiccolo, a Sistiana.

Dopo la prudenza nella giornata di ieri, questa mattina arriva la conferma. Il cadavere di Marina Buttazzoni è stato identificato da suo fratello che in queste settimane dalla tv aveva lanciato diversi appelli per cercare la donna; il corpo ritrovato dagli esperti del nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri è senza dubbio quello dell’artigiana friulana, 54 anni, scomparsa lo scorso 17 gennaio dalla sua casa udinese dopo aver fatto visita all’anziana madre.

Bisognerà adesso capire se Marina abbia deciso di togliersi la vita con un gesto estremo o se è successo altro. Nelle prossime ore, dopo i risultati dell’autopsia arriveranno anche maggiori dettagli su quanto accaduto alla donna. Il fratelli di Marina, nei suoi appelli per cercarla, si diceva preoccupato perchè la donna, aveva dei piccolo problemi economici. Forse questa la causa di un gesto come quello del suicidio. Per una piccola imprenditrice come lei, veder fallire un sogno forse, era qualcosa di insuperabile.

Non si escludono però anche altre piste.