A Castiglione delle Stiviere nigeriano aggredisce passanti con un’ascia

E’ successo nella giornata del 17 febbraio 2020 ma della notizia si parla molto anche questa mattina, con una ricostruzione più precisa di quanto accaduto. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Mantova, precisamente da Castiglione delle Stiviere . Un nigeriano è uscito in strada armato e ha iniziato ad aggredire i passanti.

La ricostruzione con le ultime notizie da Mantova.

MANTOVA ULTIME NOTIZIE: NIGERIANO IN STRADA AGGREDISCE PASSANTI CON UN’ASCIA

La notizia: un uomo di 29 anni, originario della Nigeria, ha dato in escandescenze per strada distruggendo auto e arredo urbano con un’ascia. Ha ferito un passante che ha cercato di fermarlo. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri di Castiglione, ai quali l’uomo ha danneggiato l’auto sempre con l’ascia. Al momento all’uomo accusato di questa aggressione ( ci sono anche diversi filmati che mostrano frame dopo frame quello che è successo in strada) sono stati contestati i reati di strage, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, resistenza.

A raccontare alcuni dettagli dell’aggressione sono stati gli stessi passanti che si sono ritrovati coinvolti in una situazione del tutto inaspettata che poteva realmente finire in modo tragico. La persona aggredita che ha riportato le ferite più significative è stata ricoverata all’ospedale di Castiglione ; aveva una ferita all’avambraccio sinistro, colpito con il manico dell’ascia dal nigeriano. La prognosi è di 20 giorni; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il 29enne nigeriano accusato di strage risulterebbe irregolare e senza fissa dimora. L’uomo avrebbe raggiunto Castiglione proveniente dalla vicina Desenzano del Garda (Brescia). Queste le ultime notizie che arrivano dalla provincia di Mantova.