Coronavirus ultime notizie: sono 89 i casi positivi, è caccia al paziente 0, potrebbe essere un cinese del lodigiano

AGGIORNAMENTO: SALE A 89 IL NUMERO DEI CONTAGIATI IN LOMBARDIA

Il governatore Fontana in diretta a SkyTg24 aggiorna i numeri: sono 89 i contagiati, tra questi anche uno studente di 17 anni della Valtellina che frequentava una scuola di Codogno.

Secondo Fontana quindi, il numero dei contagiati in Italia, supera i 100 casi. 89 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna e 2 in Piemonte: questi dovrebbero essere i numeri aggiornati alle 10 del 23 febbraio.

Le ultime notizie alle 9 del 23 febbraio 2020

Sale inevitabilmente il numero dei contagiati da coronavirus in Italia e la diffusione purtroppo non riguarda solo la Lombardia e il Veneto. Nuovi casi anche in Emilia Romagna. Il dato aggiornato alle 9 del 23 febbraio 2020 ( dovranno arrivare nel corso delle prossime ore tutti i risultati dei test fatti nella notte) è di 76 contagiati.

Lombardia e Veneto sono le regioni più colpite dalla malattia e anche se le autorità invitano alla calma i numeri della malattia sono impressionanti. Il bilancio fornito dalla protezione civile parla di 79 contagiati (comprese due vittime e un guarito) tra Lombardia (47) , Veneto (17), Emilia Romagna (2), Lazio (i due turisti cinesi che sono guariti) e piemonte (un caso). Le vittime per ora sono due. Sono numeri però che si possono leggere in modo diversi anche perchè le persone guarite allo Spallanzani di Roma sono 3 non una.

In totale quindi i contagiati che devono essere ancora curati, sono 76.

Si chiamava Giovanna Carminati, 77 anni, di Casalpusterlengo (Lodi), madre di un amico del 38enne di Codogno considerato il primo contagiato in Lombardia. E’ lui la seconda vittima del coronavirus in Italia. La donna era stata curata in ospedale e poi dimessa, per una polmonite. Post mortem è stato fatto il tampone che ha dimostrato la sua positività al coronavirus.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: IL PAZIENTE ZERO NON E’ IL MANAGER, SI CERCA TRA I CINESI

Intanto si comincia a ipotizzare una pista per individuare il luogo del “punto zero” del contagio nel paesino sui Colli. La lente, per ora, è puntata su un’attività imprenditoriale gestita da cittadini cinesi che potrebbero aver avuto contatti recenti con il paese d’origine. Infatti il manager che era rientrato dalla Cina e che sembrava aver portato il virus in Italia è risultato negativo a tutti i test.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: IL BILANCIO DAL MONDO

Il bilancio mondiale del coronavirus sale a 2.461 vittime, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78.766, tra cui i 76 italiani. Sono, invece, 23.133 le persone guarite ad oggi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA

Sono undici i comuni del lodigiano e del Veneto interessati dall’emergenza coronavirus e dai relativi provvedimenti delle autorità per impedire la diffusione del virus. Ecco l’elenco completo: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

FINO A TRE MESI DI ARRESTO PER CHI NON RISPETTA LE REGOLE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento decise stasera dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Lo prevede il decreto legge varato questa sera del Cdm.

E purtroppo sembra che prima dell’emanazione delle nuove regole da seguire, una famiglia abbia lasciato Codogno per tornare ad Avellino. Sono stati subito individuati e messi in quarantena.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: ANNULLATI EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domani in Veneto e Lombardia. Lo annuncia il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei ministri .

Moncler ha deciso di annullare gli eventi e le sfilate della Milano Fashion Week lo stesso ha fatto Giorgio Armani.