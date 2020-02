Coronavirus ultime notizie emergenza a Lodi, Fontana: oltre 50 ricoveri improvvisi ieri

Milano cerca di tornare alla normalità ma nella zona rosse, le cose sono più complicate del previsto. I numeri delle persone contagiate continuano a crescere e ieri, come segnala il governatore della Lombardia Attilio Fontana, c’è stato un inatteso picco. Proprio ieri sera, in collegamento con Porta a Porta, Fontana si augurava che in regione si potesse tornare, nel giro di pochi giorni, alla normalità smettendo di parlare di numeri e di emergenza ma sottolineava anche che non c’è nessuna sicurezza in tal merito. Nessuno scienziato al momento si è espresso su quella che potrebbe essere una data X per la fine di questa emergenza, e purtroppo nelle ultime ore, i dati arrivati fanno riflettere.

Il vero problema non resta la gravità del virus ma il fatto che, per i pazienti che presentano i sintomi più gravi, i posti in ospedale nei reparti di terapia intensiva sono sempre meno. Sempre dallo studio di Porta a Porta ieri, Fontana diceva che la regione si sta impegnando per cercare di creare posti letto in questo genere di reparto anche perchè, oltre ai pazienti che sono stati contagiati, in terapia intensiva ci sono anche altri ammalati che necessitano delle cure.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: EMERGENZA NELLA ZONA DI LODI

Nuovo allarme per il coronavirus a Lodi, dove c’è stato un boom di ricoveri improvvisi nella giornata di ieri, segnalato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana.

“Purtroppo questa notte è scoppiata un’altra emergenza a Lodi. Nel pomeriggio di giovedì c’è stato un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi, di cui 17 in Terapia intensiva. Lodi non dispone di un numero sufficiente di camere, per cui i pazienti sono stati trasferiti in altre Terapie intensive della Regione”. Lo ha spiegato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Rassicurazioni arrivano dall’ospedale di Cremona:

“Il problema non è la carenza di posti letto, ma l’abbondanza di pazienti: un problema che fra poco riguarderà tutta la regione. Attualmente non abbiamo la coda fuori dall’ospedale, chi arriva passa dal triage allestito nella tenda della Protezione civile e vengono dirottate a seconda del bisogno“.

CORONAVIRUS LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: CRESCE IL CONTAGIO IN EUROPA

L’emergenza investe anche la Svizzera, dove è stato annullato il Salone dell’Auto, mentre si allarga il contagio, arrivato a interessare anche il Galles e l’Irlanda del Nord. Il primo caso in Nigeria è un italiano che era tornato il 25 febbraio da Milano.