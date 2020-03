Coronavirus ultime notizie Toscana: due neonati contagiati. Maestra contagiata: 112 alunni in isolamento

Non solo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. L’emergenza coronavirus si estende e raggiunge anche le altre regioni. Non sono purtroppo rassicuranti le notizie che arrivano dalla Toscana dove nelle ultime ore il numero delle persone contagiate è cresciuto. Nella regione al momento ci sono due neonati che sono risultati positivi al coronavirus. Inoltre una maestra di Arezzo è risultata positiva al nuovo coronavirus. Al momento oltre 112 bambini che sono entrati in contatto con lei, sono in isolamento domiciliare in attesa di tutti i dati.

La situazione attuale, positivi un bambino di tre mesi della provincia di Siena e una bambina di Massa portata al Meyer di Firenze. Il piccolo è in isolamento domiciliare e costantemente monitorato. Aumentano dunque i contagiati nella regione. Fino ad oggi i tamponi positivi sono stati 61, diversi sono ancora in corso di validazione dall’Istituto di Sanità. Solo ieri, ci sono stati 23 casi in più rispetto al giorno prima.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I NUMERI DALLA TOSCANA

Sono invece 1039 le persone in isolamento domiciliare di cui 478 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Si tratta di 323 casi nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), di 56 casi nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e di 99 casi in quella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: LA MAESTRA DI AREZZO POSITIVA

La notizia della maestra risultata positiva al coronavirus preoccupa e non poco i medici in Toscana. La donna è infatti entrata in contatto nelle ultime settimane con più di 100 bambini. Precisamente sono 112 i piccoli in isolamento. La notizia della positività al tampone dell’insegnante, una donna di 51 anni, le cui condizioni sono considerate stabili ed è in isolamento domiciliare, circolava dalla mattina di ieri ed è stata confermata ieri sera. I genitori dei bambini della scuola elementare in cui insegna la 51enne erano già stati avvertiti dal preside, a sua volta informato dell’esito del tampone dall’Asl Toscana sud est. Nel tardo pomeriggio, poi, la conferma è arrivata dalla Regione Toscana, e il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha annunciato il provvedimento di quarantena per gli alunni.