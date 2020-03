Coronavirus ultime notizie, 8 marzo: sono 6387 i casi positivi, 366 le persone morte

Anche oggi 8 marzo 2020 la conferenza stampa da Roma con gli ultimi numeri da tutte le regioni di Italia per il bollettino sull’emergenza coronavirus. Il presidente della Protezione civile fornisce i nuovi dati. Borrelli annuncia che oggi, ci sono 622 guariti, più 33 di ieri. Numero complessivo decessi 366.

Le persone risultate positive al test per il nuovo conoravirus sono 1326 più di ieri . A oggi, il totale è di 6387 pazienti positivi. La divisione dei pazienti è la seguente: 2180 in isolamento domiciliare, 3557 ricoverati e presentano dei sintomi necessitando quindi di cure mediche, 650 ricoverati in terapia intensiva e sub intensiva.

I numeri purtroppo sono ancora in continua crescita, del resto lo si era anche compreso dopo la conferenza stampa di questo pomeriggio con le parole dell’assessore della regione Lombardia che aveva annunciato un aumento di oltre 600 casi. “Nella città di Milano abbiamo 406 casi, 45 in più rispetto a ieri”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Borrelli ha colto l’occasione per ringraziare tutte le persone che stanno lavorando in questi giorni, anche i volontari.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DALLA LOMBARDIA: I DATI DELL’8 MARZO

“In Lombardia ci sono 4.189 positivi al coronavirus, 769 in più rispetto a sabato”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, aggiungendo che le persone guarite sono salite a 550 e quelle decedute a 267, con un aumento di 113 in 24 ore. Gallera ha poi annunciato che la Regione è riuscita a ricavare “497 posti per la terapia intensiva, è una battaglia che al momento stiamo vincendo“.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE DALL’EMILIA ROMAGNA: I DATI DELL’8 MARZO 2020

In Emilia Romagna sono complessivamente 1.180 i casi di positività al Ccronavirus, 170 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio. E passano da 3.604 a 4.344 i campioni refertati. Si tratta di dati disponibili e accertati alle ore 12, sulla base delle richieste istituzionali. Salgono anche le persone in terapia intensiva: sono 75 (11 in piu’ rispetto a ieri) e i morti, passati da 48 a 56. Degli 8 nuovi decessi, due riguardano cittadini lombardi di 81 e 85 anni, poi un paziente bolognese di 85 anni e cinque pazienti piacentini con età comprese tra i 71 e 91 anni.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI REGIONE PER REGIONE