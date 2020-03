Coronavirus i dati del 24 marzo: 743 nuovi decessi, 54.030 pazienti positivi attualmente

I dati della giornata di ieri purtroppo, non trovano conferma in quelli che sono stati dati nella conferenza stampa di oggi in diretta da Roma, per un motivo probabilmente molto semplice. I numeri dipendono dai tamponi che vengono effettuati, se se ne fanno 25 mila un giorno e 17 mila un altro, è chiaro aspettarsi un calo. Non è un caso se l’OMS ha invitato tutti ad andare cauti parlando di luce in fondo al tunnel, c’è ancora molto da fare.

Ma arriviamo ai dati di oggi 24 marzo 2020.

Sono 743 nuove vittime, il che porta il totale dei morti a 6.820. Il numero delle persone attualmente positive sale intanto a 54.030 pazienti, con 3.612 nuovi contagiati. Complessivamente sono state colpite dal virus 69.176 persone su un totale di 296.964 tamponi effettuati. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 804 pazienti, per un totale di 8.326.

I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 21.937, di cui 3.396 in terapia intensiva. 28.697 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

“Rivolgo il mio augurio personale a Guido Bertolaso che oggi abbiamo appreso esser colpito dal coronavirus” ha detto Borrelli.

“Vorrei fare chiarezza sulle misure di restrizioni visto che sugli organi di informazione si parla del 31 luglio, assolutamente no. La durata delle misure del contenimento è il 3 di aprile e nei giorni immediatamente precedente saranno prese nuove decisioni” ha detto Locatelli dell’ISS.

A Borrelli viene chiesto un chiarimento sulle dichiarazioni rilasciate questa mattina. Nella sua intervista aveva infatti detto che forse ci sono oltre 600mila casi di positivi in Italia. “La mia risposta era in un ambito più ampio, si parlava di casi asintomatico, io ho chiarito che ci sono diverse idee, c’è chi ipotizza di più, chi di meno. Potrebbe anche essere, non ho detto che sia quello il valore. E’ un discorso empirico che viene dal fatto che anche tra i miei collaboratori sono stati individuati tre casi positivi asintomatici” ha detto Borrelli rispondendo alle domande.

CORONAVIRUS 24 MARZO 2020: I DATI REGIONE PER REGIONE

Ed ecco il bollettino con i dati regione per regione

La conferenza stampa oggi ha avuto una durata minore perchè si attende a breve un intervento del premier Conte.