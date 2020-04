Dramma a Lecce, bambino di 8 mesi azzannato dal cane di famiglia muore in ospedale

Notizie Flash-Sono bastati pochi attimi per spezzare una vita. Una notizia drammatica arriva questa mattina dalla provincia di Lecce, da Tricase. Un bambino di otto mesi è stato azzannato dal cane di famiglia, un corso, ed è stato ucciso. Il piccolo è stato portato in ospedale dai genitori ma per lui non c’è stato nulla da fare, le sue condizioni era gravissime. La tragedia è successo nella casa di famiglia. Pochi istanti, forse una distrazione per provocare il dramma. Il piccolo è stato azzannato dal cane corso, le ferite troppo gravi per essere curate in ospedale. Nella tarda serata di ieri la notizia della morte del bambino.

DRAMMA A TRICASE: BAMBINO DI OTTO MESI UCCISO DAL CANE

A ricostruire quanto accaduto i genitori del piccolo distrutti dal dolore che alle forze dell’ordine hanno provato a raccontare quanto è successo in casa. Forse il bambino, per qualche attimo, è stato lasciato da solo e il cane lo ha aggredito. Il silenzio è stato squarciato dalle urla del piccolo ma quando il papà si è reso conto di quanto stava accadendo, era ormai troppo tardi. Il cane aveva ferito il piccolo provocandone la morte. I medici dell’ospedale di Tricase hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del piccolo ma non c’è stato nulla da fare. E’ morto in ospedale ieri sera.

Dramma a Lecce, bambino di 8 mesi azzannato dal cane di famiglia muore in ospedale ultima modifica: da