Silvia Romano torna libera: lo annuncia il Premier Conte sui social

Notizie Flash-Una bella notizia che arriva in un momento in cui c’è davvero bisogno di speranza, di tornare a sorridere. Silvia Romano è stata liberata. Sono passati due anni da quando è stata sequestrata. Poche ore fa però la buona notizia. Il premier Conte dai social ha dato la notizia: Silvia Romano torna libera.

La giovane cooperante milanese è stata rapita a novembre 2018 nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi, mentre lavorava per la onlus ‘Africa Milele’.

SILVIA ROMANO TORNA LIBERA: LE PAROLE DI CONTE

Ecco il messaggio di Conte sui social:

Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!

La giovane, originaria di Milano, lavorava per la onlus marchigiana Africa Milele che opera nella contea di Kilifi, in Kenya, dove seguiva un progetto di sostegno all’infanzia con i bambini di un orfanotrofio.

Dopo le parole di Conte sui social anche quelle di Luigi di Maio:

Volevo darvi una buona notizia. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato.

La famiglia di Silvia ha sempre atteso con ansia e sperato in una notizia positiva anche se con il passare del tempo la storia sembrava sempre più intricata. Per fortuna però questa vicenda ha avuto un lieto fine e speriamo che Silvia adesso possa tornare in Italia. Troverà un paese completamente diverso da quello che ha lasciato ma sarà il suo paese, sarà la sua famiglia a starle vicino.