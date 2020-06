Frana a Pianura su un cantiere: due operai travolti morti sotto le macerie

Notizie Flash-Le ultime notizie da Napoli, quartiere Pianura. Una frana ha travolto alcuni operai che stavano lavorando, nella mattinata del primo giugno 2020, all’innalzamento di un muro di contenimento. I fatti sono accaduti questa mattina nella zona di via Comunale Masseria Grande nel quartiere di Pianura a Napoli. Purtroppo hanno perso la vita due operai che stavano lavorando sul quartiere. I loro corpi sarebbero stati estratti dai vigili del fuoco, poco dopo la frana; si tratterebbe di un operaio immigrato e di un altro in corso di identificazione. Sul posto carabinieri, polizia, vigili urbani, vigili del fuoco con l’anti abusivismo e il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Napoli. Queste le ultime notizie in arrivo da Napoli.

ULTIME NOTIZIE DA NAPOLI: OPERAI TRAVOLTI DA UNA FRANA

Secondo quanto ricostruito finora, in via Caianello 28, tra via Archimede e via Montagna Spaccata, gli operai stavano alzando il muro per contenere il costone sul retro di una palazzina. Non è ancora chiaro se la palazzina fosse abusiva o meno. All’improvviso sarebbe arrivata la frana. Due dei quattro operai al lavoro sono rimasti uccisi, un terzo si sarebbe allontanato. I vigili del fuoco stanno scavando dove si è verificata la frana poiché si teme che possa esserci una quarta persona coinvolta nel crollo.

Continuano quindi le ricerche per capire che cosa sia successo e per capire se ci potrebbe essere una terza persona ancora da salvare.

