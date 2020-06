Terribile lutto per Gattuso: è morta sua sorella Francesca giovanissima

Una notizia drammatica. Un lutto ha travolto la famiglia di Gennaro Gattuso. Il mister del Napoli era in campo per gli allenamenti con la squadra, in vista della ripresa del campionato di Serie A quando è stato raggiunto dalla tragica notizia. Sua sorella Francesca, 37 anni, è venuta a mancare. Lo scorso febbraio, la sorella di Gennaro Gattuso, fu ricoverata d’urgenza all’ospedale di Varese. Un malore improvviso tanto che dopo la vittoria contro la Sampdoria, il tecnico azzurro non parlò in conferenza stampa perché fu subito avvertito del fatto e corse da lei.

Le conduzioni di salute della giovanissima sorella dell’allenatore calabrese non sono migliorate e purtroppo oggi è arrivata la notizia. Immediati i messaggi di stima e affetto, lutto e cordoglio arrivati in primis dai calciatori, rimasti al fianco del mister, dalla società e poi da tutto l’ambiente sportivo.

Dopo il ricovero della giovane sorella dell’allenatore del Napoli, non si ebbero più notizie. Stando a quanto riportano i media campani, le condizioni di salute della ragazza non sono mai migliorate. Era da settimane in terapia intensiva. Non trapelano però altre notizie circa il tragico evento.

Francesca Gattuso abitava a Gallarate, in provincia di Varese, dove risiede da anni sia la famiglia dell’ex milanista sia lo stesso allenatore, che nelle zona ha anche un’attività commerciale.

Da parte della nostra redazione un messaggio di cordoglio per la famiglia Gattuso che vive questo dramma dolorosissimo.

