Khrystyna Novak scomparsa nel nulla, c’è una svolta: arrestato un uomo

Della storia di Khrystyna Novak si è parlato molto qualche mese fa. La madre, disperata, aveva chiesto aiuto ai programmi italiani per cercare sua figlia e avere sue notizie. Si era rivolta a Chi l’ha visto e poi la storia di Khrystyna Novak era stata raccontata anche da altri programmi, e ripresa da diversi siti on line. Khrystyna Novak, era scomparsa nel nulla, pochi giorni dopo l’arresto del suo fidanzato. Era il 9 novembre. La ragazza era tornata a casa, dopo il fermo delle forze dell’ordine, perchè non aveva nulla a che fare con i reati commessi dal suo compagno. Aveva fatto delle telefonare, si era presa cura del suo cane. Ma improvvisamente, qualche ora dopo, era scomparsa nel nulla. Oggi, a distanza di 4 mesi dalla sua scomparsa, arriva la svolta. E’ stato fermato un uomo con l’accusa di omicidio e soppressione del cadavere.

Vediamo le ultime notizie dalla provincia di Pisa.

Khrystyna Novak ultime notizie: arrestato un suo vicino di casa

All’alba di oggi, 23 marzo, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Castelfranco di Sotto un cinquantenne fiorentino, vicino di casa di Khrystyna, ritenuto il presunto autore dell’omicidio e della soppressione del cadavere della donna. Khrystyna era sparita da Corte Nardi, a Orentano, poche ore dopo l’arresto per armi e droga del suo compagno, Airam Gonzalez, 41 anni, avvenuto il pomeriggio di Halloween. Quando i giornalisti di Chi l’ha visto si erano recati sul posto, per seguire questo caso così strano, avevano anche parlato con il vicino di casa. E il dubbio che potesse in qualche modo, aver visto qualcosa, era trapelato.

Perchè Khrystyna è stata uccisa? E’ stata prima sequestrata e tenuta in ostaggio? Aveva visto qualcosa o sapeva qualcosa? Il presunto assassino ha confessato ?

Tra pochi minuti, intorno alle 11, si terrà una conferenza stampa per avere tutti i dettagli sulle indagini e per capire per quale motivo la ragazza è stata uccisa. La conferenza stampa sarà presieduta dal procuratore capo di Pisa che si terrà alle 11 nella sala convegni della Procura della Repubblica di Pisa, in via Cesare Beccaria.