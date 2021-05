Denise Pipitone ultime notizie: indagata Anna Corona e un altro uomo

Arrivano le ultime notizie dalla Sicilia. Già ieri nella puntata di Quarto Grado in onda su Rete 4 in diretta, Gianluigi Nuzzi aveva anticipato delle novità sulle indagini per il caso Denise Pipitone. E le ultime notizie confermano le indiscrezioni date dalla trasmissione Mediaset. Ci sarebbero due persone indagate nelle nuove indagini portate avanti dalla procura di Marsala e queste due persone sono Anna Corona e Giuseppe della Chiave. La conferma questa mattina arriva anche dalle più importanti testate giornalistiche siciliane che però non aggiungono al momento dettagli, trattandosi infatti, di una indiscrezione che deve essere ancora confermata. Se così fosse, si riaprirebbe quindi, diciassette anni dopo il caso e questa volta, si cercherebbe di capire perchè Anna Corona si sia fermata a parlare con gli agenti in casa di una sua vicina. E quale potrebbe essere il ruolo di Giuseppe della Chiave, dopo i nuovi sviluppi sulla testimonianza di suo zio, Battista della Chiave.

L’indiscrezione, va detto, non ha ancora trovato conferme dalla Procura di Marsala, che nei giorni scorsi aveva riaperto l’inchiesta sul rapimento della bimba e che sta nuovamente analizzando alcune intercettazioni.

Denise Pipitone ultime notizie: ci sarebbero due indagati, indagine riaperta

Ribadiamo che al momento si tratta di una indiscrezione che la procura non ha confermato. Se fosse vera, si ricomincerebbe di nuovo da capo. Si cercherebbe di capire dove era realmente Anna Corona il giorno della scomparsa di Denise Pipitone, i misteri in merito, sono davvero tanti. Come è tutto da comprendere il ruolo che Giuseppe Della Chiave avrebbe avuto nel caso. E’ davvero stato lui a portare nel famoso capannone di Via Rieti, la piccola Denise Pipitone? Le cose sono davvero andate come ha raccontato suo zio, Battista della Chiave? La figlia di Piera Maggio è stata portata nel capannone per poi essere di nuovo spostata, usando un motorino prima, e una barca dopo, per lasciare Mazara del Vallo?

Non è dato neppure sapere se il famoso anonimo, che in questi giorni si è messo in contatto con la redazione di Chi l’ha visto e con l’avvocato Giacomo Frazzitta, possa aver avuto un ruolo in questa storia. Ha deciso di parlare anche con le forze dell’ordine indicando i nomi delle tre persone che ha visto nella macchina accanto alla sua, insieme a Denise Pipitone? Tante domande al momento, ma poche conferme e poche risposte.

Va detto che a fronte di questa indiscrezione trapelata nel corso della trasmissione di Rete 4, non sono arrivate smentite da parte dei legali delle due persone citate.