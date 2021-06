Denise Pipitone un video da Storie Italiane: c’è Denisa, è la ragazza incontrata da Mariana? (Video)

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 16 giugno 2021, si torna a parlare del caso Denise Pipitone. Eleonora Daniele spiega che dopo l’intervista a Mariana, lei e la squadra del programma di Rai 1, hanno cercato di analizzare i diversi profili social che apparterrebbero alla ragazza che, secondo Mariana, potrebbe essere Denise. Parliamo della ragazza che Mariana avrebbe incontrato nel 2018 in un campo Rom, che viene identificata come Antonia e che oggi dovrebbe vivere in Romania. C’è un video in particolare, che lascia molti dubbi. E’ stato analizzato, si tratta di una video chiamata di 11 minuti che vede protagoniste due ragazze, una sarebbe appunto quella che secondo Mariana potrebbe essere Denise Pipitone.

Quello che ha colpito i giornalisti di Storie Italiane è che a un certo punto della conversazione, la ragazza che sta parlando con la presunta Denise, non la chiama più Antonia ( che sarebbero uno dei nomi usati ma non sarebbe quello vero della ragazza in questione). La chiama invece Denisa. Ed è questo un dettaglio che ha lasciato parecchio basiti i giornalisti che stanno lavorando al caso e che si chiedono se davvero ci possano essere dei legami con la storia di Denise Pipitone.

Ma rivediamo il video che è stato mostrato oggi in esclusiva nel programma di Eleonora Daniele.

Caso Denise Pipitone ultime notizie: un video con una ragazza, è Denisa?

Come si vede nel video, sembra che le due ragazze stiano parlando del famoso video girato da Felice Grieco a Milano. Si sente infatti quello che dovrebbe essere uno spezzone con la frase della bambina che dice “dove mi porti“. Dopo lo spezzone, poi una delle due ragazze dice appunto “la Denisa”. Come mai questa assurda coincidenza?

Provano a chiedersi quindi se ci sia un legame tra queste storie, se le ragazze siano venute a conoscenza della denuncia di Mariana e stiano parlando di quello che è successo, quindi della storia di Denise Pipitone. Eleonora Daniele tra l’altro spiega che loro hanno visto il video senza che il volto sia blerato e la somiglianza tra una delle ragazze e la foto di come dovrebbe essere oggi Denise, è importante. Non significa nulla, lo ribadisce, ma forse è una pista da seguire.

La giornalista che sta seguendo il caso però specifica una cosa molto importante: il video è del 2018, per cui se anche le due ragazze stanno parlando del caso, non lo fanno per via della segnalazione di Mariana ma perchè forse a conoscenza della storia di Denise.