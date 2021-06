Bimbo di 1 anno trovato morto in casa: la madre sospettata di omicidio

E’ una brutta storia quella che arriva da Ferrara e che dovrà essere verificata in ogni aspetto nelle prossime ore. Ma purtroppo al momento sembrano esserci pochi dubbi: un bambino di un anno sarebbe stato ucciso da sua madre. La donna, avrebbe allertato i soccorsi dicendo che il piccolo era morto e non aggiungendo altro. Quando in casa sono arrivate le forze dell’ordine e i soccorritori hanno trovato il piccolo ormai senza vita. La donna invece, che ha reagito con violenza nei confronti di chi stava cercando di capire cosa fosse successo in casa, pare avesse dei segni sulle braccia. Non è ancora chiaro se la donna abbia tentato di togliersi la vita. Su di lei al momento, tutti i sospetti ma le indagini sono aperte. Al momento della morte del bambino in casa con il piccolo di un anno e la madre, c’erano anche altri due figli della donna. Un bambino di 5 anni e un bambino di 9 anni che poche ore fa sono stati affidati alla nonna. I bambini purtroppo potrebbero aver visto tutto. La loro testimonianza potrebbe essere utile per capire quanto accaduto in casa anche se per entrambi, potrebbe essere un trauma troppo difficile da superare. Su questo al momento, gli investigatori non si sono espressi.

Bimbo di un anno ritrovato morto in casa: le ultime notizie

In casa non c’era invece il padre dei bambini. Pare infatti che da qualche settimana l’uomo non vivesse più insieme alla sua famiglia. Non si esclude quindi che il movente di questo gesto inqualificabile, possa essere appunto la separazione dal padre dei bambini. Le prossime ore saranno certamente decisive per mettere insieme tutti i tasselli.

La madre, che all’arrivo dei militari si è scagliata contro di loro, è stata affidata alle cure dell’ospedale di Cona, trattenuta in psichiatria. I carabinieri procedono per omicidio.