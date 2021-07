Due bambini morti nel veronese dopo il crollo del tetto di una ghiacciaia

Doveva essere un pomeriggio di giochi e divertimento, si è trasformato in un dramma. Una notizia che ha sconvolto tutti, quella arrivata nella tarda serata di ieri. Due bambini di 7 anni sono morti e altri due sono rimasti feriti nel crollo del tetto di una vecchia ghiacciaia in disuso su cui stavano giocando. L’incidente è avvenuto nei pressi di Malga Preta a Sant’Anna d’Alfaedo, nel Veronese. I bambini non erano soli, erano in compagnia dei loro genitori. Purtroppo però nessuno ha potuto evitare il dramma; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem, i carabinieri e il soccorso alpino e speleologico del Veneto. Per i due bambini morti probabilmente sul colpo, c’è stato ben poco da fare.

Sant’Anna d’Alfaedo ultime notizie: due bambini morti

Secondo la prima ricostruzione dei fatti accaduti ieri, erano due le famiglie che si erano ritrovate per passare un sabato in compagnia all’insegna del divertimento in montagna; le famiglie stavano consumando il pasto a Malga Preta dopo aver effettuato una lunga escursione sui monti Lessini, lungo uno dei sentieri più frequentati della zona, ricca di pascoli e di vette. Mentre gli adulti erano intenti a preparare il pic-nic, il gruppo di quattro bimbi si è allontanato, arrampicandosi sul tetto dell’antica ghiacciaia, ormai in disuso da molti anni, attigua alla malga. La ghiacciaia è una particolare buca scavata nel terreno, una sorta di frigorifero naturale che un tempo veniva riempita in inverno di neve e utilizzata in estate per mantenere i cibi al fresco. Si trova sotto il terreno e solitamente è ricoperta di sassi, lastre di pietra o mattoni. I bambini, troppo piccoli per rendersi conto del pericolo, si sono arrampicati tutti insieme sul tetto che non ha retto. E la lastra si è rotta. I piccoli sono quindi caduti.

I bambini, secondo quanto si apprende, sono precipitati a una altezza di tre metri. Tra l’altro sopra di loro sono cadute molte pietre, dopo la rottura della lastra e tutti hanno riportato delle ferite gravissime. La speranza è che i due piccoli trasportati in ospedale pochi minuti dopo il dramma, possano rimettersi il prima possibile. Secondo le ultime notizie infatti, le condizioni dei due bambini sopravvissuti non sarebbero gravi.